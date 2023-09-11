Один из крупных налогоплательщиков Приднестровья Молдавский металлургический завод начал платить налог за загрязнение окружающей среды в бюджет Молдовы. Об этом заявила 11 сентября министр окружающей среды РМ Родика Иорданова, отметив, что еще одно предприятие Левобережья — цементный завод в Рыбнице корректирует внутреннюю документацию, чтобы получить такое же экологическое разрешение.
По словам Иордановой, ММЗ подал заявку на пятилетнее разрешение на выброс в атмосферу загрязняющих веществ и на управление отходами. Завод получил множество предписаний, которые необходимо исполнить для получения авторизации, сообщает eadaily.com
«Не сказать, что они рады этим требованиями, но они постепенно приводят все в соответствие с законодательством Республики Молдова. Сейчас представители завода ежемесячно обращаются к молдавским властям, чтобы получить разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих веществ и на управление отходами. Когда срок действия нынешней авторизации истечет, и они обратятся вновь, мы проверим, выполнили ли они все предписания», — уточнила министр.
Она добавила, что ММЗ уже выплатил впервые в истории Молдовы налог на загрязнение окружающей среды. Сумма составила более полумиллиона леев.
«Учитывая, что эти два предприятия хотят продолжать свою деятельность, считаю, что они тоже заинтересованы в получении экологической авторизации», — резюмировала Родика Иорданова.
Напомним, на одном из последних совещаний премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал от своего кабинета усилить работу «по интеграции граждан с Левобережья в правовое поле РМ». Экономических агентов из Приднестровья Кишинев уже обязал платить налог за проведение таможенных процедур в Молдове.
Сегодня Президент Приднестровья Вадим Красносельский констатировал, что говорить о прогнозируемости экономической политики становится все сложнее.
В своём телеграмм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский прокомментировал ситуацию, связанную с финансированием программ развития. Глава государства подчеркнул, что говорить о прогнозируемости экономической политики становится всё сложнее, как и сдерживать внутренними ресурсами влияние внешних факторов.
«Мы скрупулёзно прорабатывали планы развития, учитывая каждую бюджетную копейку, как в части доходов, так и относительно трат. Все программы обсуждались с оговоркой о вероятности секвестирования либо, если ситуация поменяется в лучшую сторону, увеличения финансирования. Сейчас обстоятельства таковы, что от планов громадьё лучше отказаться», - цитирует Президента novostipmr
Вадим Красносельский пояснил, что инфраструктурные проекты остаются открытыми, но с их реализацией придётся повременить.
«В Фонд капитальных вложений на 2024 год в обязательном порядке включаются переходящие объекты, чтобы не скатиться к пагубной практике долгостроев, а также работы, связанные с Великой Отечественной войной, провести которые необходимо до 80-летия Великой Победы. Остальное по возможности. Эта информация доведена до всех должностных лиц», - заключил Глава государства.