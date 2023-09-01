Текущая годовая инфляция на территории Приднестровья по итогам первых восьми месяцев 2023 года опустилась ниже четырех процентов. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на полтора процента.
Индексы потребительских цен за январь-август 2023 года:
- на продовольственные товары – 101,35%; - на непродовольственные товары – 101,70%; - тарифы на услуги – 110,43%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,50%. Августовская дефляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована сезонная дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило более полпроцента.
За прошедший месяц снизились цены на продовольствие, подорожали непродовольственные товары, а также незначительно скорректировались тарифы на услуги, информирует NewsPMR.Com
Продовольствие в августе 2023 года стало дешевле на два процента. Подорожали: яйца; консервы мясные; рыбопродукты; алкогольные напитки.
Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное и животное; мука; мед; макаронные и крупяные изделия.
Непродовольственные товары за отчетный месяц повысили свои ценники на один процент. Наиболее подорожали: топливо (бензин); хозтовары; мыло туалетное; бельевой трикотаж; ткани шерстяные; парфюмерно-косметические товары.
Подешевели: вычислительная техника; телерадиотовары; электротовары и другие бытовые приборы.
В среднем тарифы на услуги в августе почти не изменились. Подорожали: услуги внутреннего туризма и пассажирского транспорта.
Подешевели: услуги банков и сферы образования; ветеринарные услуги; бытовые услуги фотоателье. Индексы потребительских цен за август 2023 года:
- на продовольственные товары – 97,97%; - на непродовольственные товары – 100,91%; - тарифы на услуги – 99,95%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,44%.