Dnestr.TV

 
0

Августовский индекс цен

Августовский индекс цен

Текущая годовая инфляция на территории Приднестровья по итогам первых восьми месяцев 2023 года опустилась ниже четырех процентов.
За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – более десяти процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на полтора процента.

Индексы потребительских цен за январь-август 2023 года:

- на продовольственные товары – 101,35%;
- на непродовольственные товары – 101,70%;
- тарифы на услуги – 110,43%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,50%.

Августовская дефляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована сезонная дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило более полпроцента.

За прошедший месяц снизились цены на продовольствие, подорожали непродовольственные товары, а также незначительно скорректировались тарифы на услуги, информирует NewsPMR.Com

Продовольствие в августе 2023 года стало дешевле на два процента. Подорожали: яйца; консервы мясные; рыбопродукты; алкогольные напитки.

Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; масло растительное и животное; мука; мед; макаронные и крупяные изделия.

Непродовольственные товары за отчетный месяц повысили свои ценники на один процент. Наиболее подорожали: топливо (бензин); хозтовары; мыло туалетное; бельевой трикотаж; ткани шерстяные; парфюмерно-косметические товары.

Подешевели: вычислительная техника; телерадиотовары; электротовары и другие бытовые приборы.

В среднем тарифы на услуги в августе почти не изменились. Подорожали: услуги внутреннего туризма и пассажирского транспорта.

Подешевели: услуги банков и сферы образования; ветеринарные услуги; бытовые услуги фотоателье.

Индексы потребительских цен за август 2023 года:

- на продовольственные товары – 97,97%;
- на непродовольственные товары – 100,91%;
- тарифы на услуги – 99,95%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,44%.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • В Букингемском дворце ищут необычного специалиста с зар ...
  • В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Го ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Как правильно хранить мед? Советы пчеловода

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • В Букингемском дворце ищут необычного специалиста с зар ...
  • В Бендерах утвержден Состав Общественного Совета при Го ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Как правильно хранить мед? Советы пчеловода
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна