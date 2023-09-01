Штраф до 1800 рублей ПМР грозит дрифтеру, который жёг резину своего «Мерседеса» на бульваре Гагарина в столице днём 11 сентября.
Действия 28-летнего водителя попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчину привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.41 КоАП ПМР, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Как выяснилось, этот же водитель за последние два месяца 7 раз запечатлён камерами «Безопасного города» за нарушение скоростного режима. Крайний раз превысил скорость ночью 12 сентября на ул. 25 Октября в столице.
Нарушителю грозят немалые штрафы теперь ещё и за превышение скорости.