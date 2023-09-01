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Дрифтер и любитель недопустимой скорости заплатит штраф

Дрифтер и любитель недопустимой скорости заплатит штраф
фото: mvdpmr

Штраф до 1800 рублей ПМР грозит дрифтеру, который жёг резину своего «Мерседеса» на бульваре Гагарина в столице днём 11 сентября.

Действия 28-летнего водителя попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчину привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.41 КоАП ПМР, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Как выяснилось, этот же водитель за последние два месяца 7 раз запечатлён камерами «Безопасного города» за нарушение скоростного режима. Крайний раз превысил скорость ночью 12 сентября на ул. 25 Октября в столице.

Нарушителю грозят немалые штрафы теперь ещё и за превышение скорости.
  • Вчера, 19:31
  • DTV
  • Просмотров: 61
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