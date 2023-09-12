В Румынии местные фермеры угрожают заблокировать порты и таможню, если запрет на ввоз зерна из Украины не будет продлен. Об этом они предупредили сегодня, 12 сентября, президента Клауса Йоханниса и премьер-министр Марселя Чолаку, направив в их адрес соответствующие письмо.
В нем отмечено, что это вынужденная мера, так как в противном случае цены упадут еще ниже, поставив отрасль на грань выживания. Увеличение количества зерновых и масличных культур украинского происхождения, которые импортируются или проходят транзитом через территории соседних с Украиной территорий стран-членов ЕС, оказывает давление на внутренние цены. 95% сельскохозяйственной продукции, покидающей Украину, оставалось в ЕС, что создавало серьезные нарушения на рынке. Стоимость румынских зерновых сейчас оценивается ниже, чем себестоимость производства, информирует eadaily.com «Румыния пожертвовала собой и облегчила импорт и транзит на уровне ЕС 65% сельскохозяйственной продукции украинского происхождения, что в сочетании с косвенными эффектами, а именно существенным ростом цен на ресурсы, привело к тому, что в настоящее время около 45% наших фермеров не в состоянии погасить свои долги за сырье и рассрочку, подлежащие оплате в сентябре и октябре 2023 года соответственно», — подчеркивается в письме.
Фермеры констатировали, что объемы импорта/транзита, увеличившиеся до 4 миллионов тонн, создают еще больший хаос, обвал цен и крах/банкротство многих фермеров Румынии. Также из-за этого не выдерживает транспортная и складская инфраструктура, которая находится под постоянным давлением.
В этих условиях они требуют срочного принятия ряда мер. Среди них: немедленное продление после 15 сентября запрета на ввоз из Украины и других государств, украинского происхождения, пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, рапса и масла на время войны; первоначально согласованные объемы не должны меняться; усилить меры дополнительного контроля, а также поддержать местных аграриев льготными кредитами.
Если эти их требования не получат решения к 1 октября, фермеры грозят объявить массовую всеобщую забастовку и заблокировать порт и все таможни в стране на неопределенный срок.
Напомним, что украинская зерновая продукция — пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника — подпадает под запрет на ввоз на рынки Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. Это результат соглашения, заключенного с Еврокомиссией в начале этого года, которое было призвано защитить сельскохозяйственное производство этих стран от притока более дешёвой украинской продукции. Срок действия ограничений на импорт украинского зерна истекает 15 сентября. Однако румынские фермеры утверждают, что он не соблюдался европейскими властями, о чем свидетельствуют статистические данные, приложенные к их открытому письму. Они считают, что это делалось в интересах трейдеров, олигархов и транснациональных компаний.
Более того, 11 августа представители Румынии, Украины, Молдовы, Европейского союза и Соединенных Штатов договорились в городе Галац, расположенном рядом с трехсторонней границей, удвоить экспорт украинского зерна на внешние рынки через Румынию. Тогда министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну пообещал, что Бухарест в ближайшем будущем увеличит свои транспортные мощности, обслуживающие транзит украинского зерна, с 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн.
Как сообщало EADaily , Румыния и Молдова становятся основным хабом украинских грузоперевозок. Для развития альтернативных и безопасных соединений с портами Джурджулешты, румынским Галацем и украинским Рени правительство РМ в срочном порядке восстанавливает в этом направлении железнодорожное сообщение, а также возводит временные речные порты.
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна и направила ультиматум Брюсселю
Совет министров Польши на заседании 12 сентября принял резолюцию "относительно действий, направленных на продолжение мер по импорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины", передает eurointegration.com.ua
"Совет министров призывает Еврокомиссию продлить запрет на импорт зерновых из Украины после 15 сентября. В противном случае Польша введет собственный запрет на национальном уровне. Запрет будет оставаться в силе до урегулирования отношений в аграрных вопросах между Польшей и Украиной", – говорится в документе.
В польском правительстве заявляют, что не могут согласиться с тем, чтобы "украинское зерно дестабилизировало внутренний аграрный рынок".
"Мы помогаем нашим соседям, но должны защитить польских фермеров", – подчеркивается в резолюции.
Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.