Ежегодно указом Президента ПМР за выдающиеся достижения в области науки и инновационной деятельности присуждаются госпремии. В этом году почётные звания лауреатов присвоены авторам атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История».
Сегодня глава государства Вадим Красносельский лично вручил соответствующие знаки и документы Михаилу Бурле, Анне Волковой, Марии Заложковой, Сергею Разумову, Виталию Синике, Роману Татарову, Николаю Тельнову и Сергею Фидельскому, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
фото: president.gospmr
Вадим Красносельский выразил им благодарность за научно-исследовательскую работу, итогом которой на данном этапе стало третье издание атласа – уточненного и расширенного. Объём превысил предыдущее издание на два десятка страниц. Временной охват – от палеолита до 2022 года.
Документирование истории, недопущение её искажения – важная задача, с которой успешно справляются приднестровские учёные, подчеркнул Вадим Красносельский. Он отметил, что на страницах атласа компактно, доступно и достоверно отражены сотни тысяч лет истории приднестровской земли.
Руководитель страны акцентировал внимание на том, что среди историков Приднестровья существует преемственность: сегодняшние лауреаты – не только именитые и опытные историки, археологи, публицисты, но и молодые специалисты.
Слова признательности и поддержки Вадим Красносельский адресовал семье Игоря Крисько, удостоенного премии посмертно. Он ушёл из жизни весной нынешнего года. Награду получила дочь. Игорь Крисько в своё время активно участвовал и в создании первых двух изданий атласа Приднестровья.
Тираж атласа – 1000 экземпляров. Сейчас учёные работают над вторым томом, а также над созданием учебников по истории.
Участники встречи говорили о том, что историческая наука, как и сама история, не знает стагнации. Задача историков – излагать, не допуская переписывания, отмечали собеседники. Говорили о государственной поддержке и о планах на перспективу, в том числе в части развития музейного направления.