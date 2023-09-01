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Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»
фото: president.gospmr

Ежегодно указом Президента ПМР за выдающиеся достижения в области науки и инновационной деятельности присуждаются госпремии. В этом году почётные звания лауреатов присвоены авторам атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История».

Сегодня глава государства Вадим Красносельский лично вручил соответствующие знаки и документы Михаилу Бурле, Анне Волковой, Марии Заложковой, Сергею Разумову, Виталию Синике, Роману Татарову, Николаю Тельнову и Сергею Фидельскому, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

фото: president.gospmr
Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Президент наградил авторов атласа «Приднестровская Молдавская Республика. История»

Вадим Красносельский выразил им благодарность за научно-исследовательскую работу, итогом которой на данном этапе стало третье издание атласа – уточненного и расширенного. Объём превысил предыдущее издание на два десятка страниц. Временной охват – от палеолита до 2022 года.

Документирование истории, недопущение её искажения – важная задача, с которой успешно справляются приднестровские учёные, подчеркнул Вадим Красносельский. Он отметил, что на страницах атласа компактно, доступно и достоверно отражены сотни тысяч лет истории приднестровской земли.

Руководитель страны акцентировал внимание на том, что среди историков Приднестровья существует преемственность: сегодняшние лауреаты – не только именитые и опытные историки, археологи, публицисты, но и молодые специалисты.

Слова признательности и поддержки Вадим Красносельский адресовал семье Игоря Крисько, удостоенного премии посмертно. Он ушёл из жизни весной нынешнего года. Награду получила дочь. Игорь Крисько в своё время активно участвовал и в создании первых двух изданий атласа Приднестровья.

Тираж атласа – 1000 экземпляров. Сейчас учёные работают над вторым томом, а также над созданием учебников по истории.

Участники встречи говорили о том, что историческая наука, как и сама история, не знает стагнации. Задача историков – излагать, не допуская переписывания, отмечали собеседники. Говорили о государственной поддержке и о планах на перспективу, в том числе в части развития музейного направления.

  • Вчера, 20:21
  • DTV
  • Просмотров: 46
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