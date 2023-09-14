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Итоги встречи молдавского премьера и замгенсека НАТО

Итоги встречи молдавского премьера и замгенсека НАТО
фото из открытых источников

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ находится с рабочим визитом в Молдове. Он уже провел встречи со спикером парламента республики Игорем Гросу и главой правительства Дорином Речаном, информирует md.sputniknews

По итогам беседы представителя Североатлантического альянса и молдавского премьера состоялась их совместная пресс-конференция.

Речан: "Наша цель – построить армию по стандартами НАТО"

Молдавский премьер поприветствовал декларацию, принятую на саммите НАТО в Вильнюсе. В документе, в частности, уточнил премьер, упоминается партнерство с Республикой Молдова.

"Наша цель – построить армию по стандартами НАТО. Чтобы было больше учений, благодаря которым была бы эта совместимость с НАТО и странами-членами НАТО. Модернизация сектора безопасности является для нас приоритетом", – отметил молдавский премьер.

Инициатива НАТО по новым технологиям и инновациям

Глава правительства Молдовы сообщил, в ходе встречи с замгенсеком Североатлантического альянса обсуждалась новая инициатива НАТО по новым технологиям и инновациям.

"Здесь Республике Молдова есть чем поделиться, мы будем участвовать в этих программах. Молдова намерена активизировать программы партнерства с НАТО и со странами-членами НАТО", – отметил Речан.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ приветствовал эту идею. По его словам, НАТО готова использовать инженерные возможности Молдовы.
Он уточнил, что "Молдова обладает талантом в инженерии и особым потенциалом в инновациях, который мы готовы и намерены использовать вместе".

"Я возглавляю инновации в НАТО и считаю, что мы можем многое сделать в этом направлении", – сказал замгенсека НАТО.

Рисков для Молдовы нет

Журналисты попросили прокомментировать замгенсека НАТО, насколько уязвима на данный момент Республика Молдова по отношению к текущим вызовам с точки зрения безопасности.

"Хочу еще раз подтвердить здесь, в Кишиневе, что мы не видим риска военного характера со стороны Российской Федерации в адрес Республики Молдова", – сказал Джоанэ.

Приглашение для Речана

Замгенсека НАТО пригласил молдавского премьера совершить визит в штаб-квартиру Североатлантического альянса.

"Я адресовал господину премьеру Речану приглашение посетить нас в НАТО (в штаб-квартиру – прим. ред.), чтобы встретиться с Североатлантическим альянсом. Надеюсь, что это конкретизируется в последующий период", – сказал Джоанэ.

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В столице Молдовы действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
  • Вчера, 21:22
  • DTV
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