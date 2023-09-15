За последние пять лет уровень рекультивации земель в Приднестровье вырос в девять раз и достиг 33,2 га. В процессе восстановления плодородного слоя почвы и экономической ценности земель, которые были нарушены или загрязнены, участвуют более 10 приднестровских предприятий. Их деятельность в данном направлении регламентируется постановлением Правительства, которое было принято в ноябре 2020 года.
Наибольшее количество рекультивированных земель находятся в Григориопольском районе, где активно осуществляется добыча полезных ископаемых. За последние пять лет в целом по республике было восстановлено 77,78 га нарушенных земель.
В Григориопольском районе — 36,4 га, что составляет 47% от общего числа рекультивированных в республике площадей. На втором месте Дубоссарский район — 24,3 га восстановленных земель, на третьем Слободзейский (10,5 га), на четвёртом Рыбницкий район с 6,5 га.
На сайте Приднестровского Правительства отмечается, что положительная динамика обусловлена повышенным вниманием государства к вопросам рационального землепользования и расширения земель сельхозназначения. Развитие внутреннего производства сельхозпродукции и обеспечение устойчивого продовольственного снабжения являются приоритетами.
По отношению к нынешнему году, отмечают в Минсельхозприроды, также ожидают хороших результатов. По текущим данным, уже достигнут уровень восстановления, который на 10% превышает показатели прошлого года.
За последние пять лет вырос и объём добычи полезных ископаемых. Среди добываемых природных строительных ресурсов лидируют песчано-гравийные породы и пески (51,8%). На втором месте – цементное сырьё (известняки и суглинки) в объёме 46% от всего количества добытых ресурсов.
Также в республике добывают пильный, рифогенный и строительный известняк (бут и щебень), минеральные воды. С 2018 года отмечается рост доходов бюджета, полученных за пользование недрами. Увеличились и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. В 2022 году сумма налоговых отчислений за пользование недрами составила порядка 27 млн рублей, что на 5,2 млн больше, чем в 2018-м.