В Приднестровье продолжается реализация президентской программы строительства доступного жилья. О столичных подвижках в этом направлении 15 сентября доложили Президенту. Совещание носило выездной характер. Его провели на строительной площадке по улице Мира, сообщила пресс-служба Главы Государства.
В коттеджном поселке возведено 11 трехэтажных коробок. Подведены все инженерные сети. Всего в комплексе 132 квартиры – двух- и трехкомнатные. В каждой продуманы лоджии – по три и четыре, соответственно. Участники кооператива «Юг 3» – работники бюджетной сферы. В эти дома въедут порядка полусотни семей приднестровских милиционеров, три десятка врачей, сотрудники Минпроса и других госучреждений.
фото: president.gospmr
Что касается дальнейшей реализации жилищной программы, то перспективные планы есть, рассказал глава тираспольской администрации Олег Довгопол. Некоторые – уже в работе. По улице Текстильщиков на базе долгостроя, который когда-то проектировался как 10-этажка, будет жилой 6-этажный дом: два подъезда, 48 квартир. Сейчас наращивают два недостающих по обновленному проекту этажа. Кооператив уже создан – ЖСК «Апрель».
Есть еще один кооперативно-жилищный проект из серии «Юг». Члены кооператива «Юг 4» будут жить в многоэтажке, расположенной в районе совхоза «Фрунзе». Дом – из категории недостроев прошлых лет. По проекту в нем будет 32 двухкомнатные квартиры.
Обсуждая планы чуть более отдаленной перспективы, упомянули и простаивающую территорию в центральной части Тирасполя – заброшенный участок бывшего завода им. Ткаченко.