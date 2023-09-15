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В Бендерах откроется поликлиника № 6

В Бендерах откроется поликлиника № 6
Фото: пресс-служба госадминистрации города Бендеры

19 сентября в 10:00 Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи откроет двери городской поликлиники №6 в микрорайоне Солнечном. Мероприятие будет приурочено к празднованию годовщины образования Бендер, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Как рассказала руководитель Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Спиваченко, делалось всё, чтобы в здании было комфортно и врачу, и пациенту.

«Обновленный фасад, капитальный ремонт помещений, замена окон и дверей, красивые физиокабинеты, процедурные, прививочный. Благоустроенные кабинеты врачей и удобный дневной стационар на 5 мест. Новая мебель, кондиционеры и многое другое. Мы старались сделать всё, чтобы было комфортно и врачу и пациенту»,- рассказала руководитель центра Наталья Спиваченко.
  • Сегодня, 08:31
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