Компания Apple рекомендовала сотрудникам службы технической поддержки не комментировать повышенный уровень электромагнитного излучения iPhone 12, из-за которого ранее смартфон попал под угрозу запрета во Франции. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на агентство Bloomberg.
«Если клиент спросит про заявление французского правительства о превышающей норму силе электромагнитного излучения смартфона, сотрудник техподдержки должен ответить, что ему нечего сказать по этому поводу. Персонал также должен отклонять запросы клиентов на возврат или обмен смартфона, если они были куплены более двух недель назад», – информирует Bloomberg.
На вопросы о том, безопасен ли iPhone 12, техподдержке рекомендовано отвечать, что все продукты Apple проходят тщательное тестирование, чтобы гарантировать их надежность и безвредность.
До этого правительство Франции отвело Apple две недели на исправление проблемы с излучением iPhone 12. Однако в американской IT-корпорации опровергли заявление Франции о превышении смартфоном международных норм. В компании заявили, что будут сотрудничать с европейской страной для урегулирования данной проблемы, и пообещали предоставить результаты собственных лабораторных исследований.
Bloomberg пишет, что вскоре после заявления французского правительства проблемой iPhone 12 заинтересовались другие страны ЕС вроде Бельгии и Германии.
Напомним, во Франции временно запретили продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения. Продажи остановили из-за повышенного удельного коэффициента поглощения, который определяет энергию электромагнитного поля, поглощаемую телом человека в секунду. Apple обяжут отозвать проданные смартфоны, если дефект не исправят
Национальное агентство по частотам Франции (Agence nationale des frequences — ANFR) временно запретило продажу iPhone 12 компании Apple в стране, сообщается на сайте регулятора, передает rbc.ru.
«Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года после того, как у этой модели было зафиксировано превышение предела удельного коэффициента поглощения», — сказано в заявлении.
Удельный коэффициент поглощения (SAR) — это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Он используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека.
ANFR предписало Apple принять меры для устранения нарушения в кратчайшие сроки. В противном случае агентство пригрозило обязать корпорацию отозвать все уже проданные смартфоны.
Агентство провело соответствующие измерения и пришло к выводу, что SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг. Предел допустимой нормы — 4 Вт/кг.
Как пояснил в беседе с Le Parisien министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро, эта цифра считается незначительным отклонением от нормы. Он уточнил, что у Apple есть две недели, чтобы решить вопрос, обновив программное обеспечение.
«Если этого не произойдет, я намерен распорядиться об отзыве также и iPhone 12, уже находящихся в обращении», — сказал Барро, исключив возможность компромисса с компанией. Он добавил, что агентство намерено передать соответствующие данные о SAR iPhone 12 другим государствам Евросоюза.