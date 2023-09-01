Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за август 2023 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –1998 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –2080 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1909 руб.;
б) пенсионеры –1576 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1963 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1709 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –2125 руб.;
В среднем на душу населения –1858 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,2 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,7 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.