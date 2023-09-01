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В Британии намерены судить отставных военных летчиков за обучение пилотов в КНР

В Британии намерены судить отставных военных летчиков за обучение пилотов в КНР
Фото: открытые источники

Ветераны ВВС Великобритании, начавшие обучать военных летчиков в Китае, столкнутся с уголовным преследованием на родине. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Любой, кто действует против интересов Великобритании путем обучения военных из стран-конкурентов, теперь может ожидать преследования и привлечения к ответственности. После обнаружения подобной угрозы правительство оперативно внесло изменения в законодательство", - приводятся слова министра на сайте газеты The Daily Telegraph, передает ТАСС.

В прошлом году британские СМИ сообщили, что около 30 бывших военных летчиков Великобритании получили щедрое предложение и переехали в КНР для обучения пилотов ВВС Китая.

Как сообщали СМИ в октябре 2022 года, около 30 вышедших на пенсию пилотов британских ВВС согласились на работу c армией Китая после того, как к ним обратились хедхантеры, обещавшие щедрую зарплату, говорят в минобороны Британии. Процесс найма британцев осуществлялся через третью сторону - в частности, через летную академию в Южной Африке.

"Людям предлагают роскошный компенсационный пакет. Деньги тут являются главным фактором мотивации", - сказал Би-би-си представитель западного правительства, пожелавший остаться анонимным. По его словам, пилотам предлагают контракты на такие суммы, как 270 тысяч долларов в год.

В минобороны Великобритании полагали, что Китай приглашает пилотов из Британии и других западных стран в качестве инструкторов, чтобы изучить методы работы западных армий и получить другую информацию, потенциально полезную в случае военного конфликта, например, между Китаем и Тайванем.

В 2021 году Пентагон выпустил доклад о планах по модернизации армии Китая, авторы которого пришли к выводу, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует закончить модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году, а к 2049 превратить их в армию мирового класса.

Западные правительства полагают, что, нанимая пилотов из Британии и других стран, Китай приближается к этой цели.

"Эти пилоты - крайне полезная группа людей для того, чтобы перенять у них подобные знания, - сказал журналистам Би-би-си западный чиновник. - Они приглашают самых опытных западных пилотов , чтобы помочь улучшить тактику и возможности ВВС Китая".

У пилотов, принявших приглашение Китая, есть опыт управления боевыми самолетами и вертолетами не только в военно-воздушных силах, но и в других видах вооруженных сил - но не новейшими истребителями F-35, хотя именно в таких специалистах заинтересован Китай, отмечает корреспондент по вопросам безопасности Гордон Корера. Многим из пилотов далеко за 50.

В тот момент, когда бывшие военные летчики соглашались на подобную работу, они не нарушали существующее на тот период законодательство Британии, но, по словам, представителей минобороны, Британия и другие западные страны планируют предпринять дополнительные контрмеры.

Военная разведка Британии начала распространять предупреждения об угрозе - сообщения о том, что Народно-освободительная армия Китая пытается нанимать на работу бывших и нынешних летчиков ВВС для инструктажа собственных пилотов. Эти схемы, говорится в сообщении, представляют собой угрозу интересам Запада.

Цель предупреждения - напомнить британским пилотам о том, что они не должны раскрывать служебную информацию представителям Китая, а также призвать их сообщить министерству обороны о подобных контрактах на инструктаж за рубежом, чтобы оно могло наблюдать за происходящим.

Свидетельств того, что кто-то из британских пилотов, инструктировавших китайских военных, нарушил закон о гостайне, на тот момент, у минобороны не было, писало Би-би-си.

При этом представители министерства обороны подчеркивали, что предупреждений недостаточно, и необходимы изменения в законе о национальной безопасности.

Великобритания должна изменить закон, чтобы пилоты не смогли передавать секреты Китаю в будущем, заявил в октябре 2022года, в эфире Би-би-си заместитель министра обороны Джеймс Хиппи.

"Это никак не соответствует моему пониманию службы своей стране, - даже если вы уже на пенсии, - когда человек едет работать на иностранную державу, особенно ту, которая с такой охотой бросает вызовы Великобритании", - сказал Хиппи.

В 2022 году планировалось, что в соответствии с поправками в закон "О национальной безопасности" лицам, распространяющим в Великобритании политическое влияние в интересах иностранных государств, нужно будет в течение 10 дней зарегистрировать род своей деятельности и на кого они работают. Если они этого не сделают или предоставят ложные данные, им будет грозит штраф или тюремный срок до двух лет. Исключениями являются дипломаты и официальные представители иностранных государств.

Дополнительный аспект поправок - позволить министерству внутренних дел определять конкретные страны и иностранные субъекты и, с согласия парламента, делать уголовно наказуемой любую работу под их руководством, если те ее предварительно не зарегистрировали.

  • Сегодня, 14:05
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