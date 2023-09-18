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Болгарию и Румынию могут официально пригласить в Шенген уже в октябре

Болгарию и Румынию могут официально пригласить в Шенген уже в октябре

Решение о том, включать ли Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону, предполагающую свободное перемещение между странами, может быть принято 19–20 октября. Об этом сообщили «Известиям» в Совете ЕС.

«Принятие решения о полном применении положений Шенгенского соглашения в Болгарии и Румынии предварительно планируется рассмотреть на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам 19 и 20 октября», — рассказал официальный представитель Совета Евросоюза.

При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что повестка дня еще должна быть утверждена.

Вопрос о расширении Шенгена за счет этих балканских стран не единожды поднимался в ЕС, в том числе и в прошлом году. Однако тогда из трех претендентов отбор прошла лишь Хорватия, которая официально стала членом зоны свободного перемещения 1 января 2023-го.

При этом вступление Болгарии и Румынии было заблокировано Австрией и Нидерландами, которых не устраивала ситуация с потоком нелегалов и плохой охраной южных границ Евросоюза.

Несмотря на то что в декабре 2022-го заявки Софии и Бухареста были отклонены, Европарламент и Еврокомиссия не раз выступали за принятие этих государств в Шенген.

В частности, 13 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге с ежегодной речью, призвала «без дальнейших проволочек» расширить Шенгенскую зону за счет Болгарии и Румынии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил намерение Вены блокировать и далее заявку Румынии на присоединение к Шенгенскому пространству: "Расширение Шенгена может быть осуществлено только тогда, когда сработает защита внешней границы. Сейчас для расширения не подходящее время".

Премьер-министр Румынии Марвел Чолаку заявил, что страна намерена обратиться в Европейский суд, если Австрия воспользуется своим правом вето и не позволит ей вступить в Шенгенскую зону. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, канцлер Австрии Карл Нехаммер за несколько дней до заседания Совета ЕС сообщил, что не будет поддерживать вступление Румынии в Шенгенскую зону, что, по словам Чолаку, вызвало недовольство властей и румынского населения.

Он утверждает, что слова Нехаммера об увеличении миграции через Румынию являются неправдой.

«Мы ввели совместный пограничный контроль с Сербией, чтобы снять этот вопрос. Однако если канцлер Нехаммер вновь необоснованно воспользуется своим правом вето, я, как премьер-министр, буду вынужден оспорить решение Австрии в Европейском суде, чтобы потребовать компенсации за убытки, причиненные неприсоединением», — подчеркнул Чолаку.
  • Сегодня, 08:50
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