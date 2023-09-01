Две банкноты номиналом 200 и 500 евро будут изъяты из обращения. Об этом сообщил Европол, после тщательного изучения было принято решение вывести банкноты из обращения, сообщает vedomosti.md
По данным Европола, такое решение было принято потому, что эти банкноты очень подвержены подделкам и злоупотреблениям и незаконно используются преступниками. Их печать уже прекращена, но многие из них все еще находятся в обращении.
Европейские власти посоветовали тем, у кого есть такие банкноты, как можно скорее пойти и обменять их. В противном случае они рискуют их потерять. Те, у кого есть банкноты номиналом 200 или 500 евро, должны сначала обратиться в центральные банки евросистемы.
Эти две банкноты находятся в центре внимания с 2016 года, когда Совет управляющих ЕЦБ указал, что их не следует использовать в качестве обычных платежных инструментов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард недавно заявила, что банкноты евро претерпят изменения. Это изменение также связано с желанием прекратить подделку.
Защита окружающей среды также будет принята во внимание. Банкноты евро будут иметь другой дизайн. Он будет включать общие элементы, актуальные для всех граждан Европейского Союза. Новый дизайн евро будет определен к 2024 году.