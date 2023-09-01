Полиция Молдовы фиксирует рост числа водителей в состоянии наркотического опьянения. Если за весь прошлый год выявили 105 случаев, то только за первую половину текущего года их уже почти 140. Зафиксировано 25 случаев когда нарушители смешивали алкоголь и наркотики,сообщает tv8.md.
Учитывая, что потребление наркотиков из года в год достигает новых рекордов, МВД Молдовы предлагает проверять водителей не только на алкоголь, но и на наркотики.
Ранее правительство дало "зеленый свет" на использование тестов на наркотики, но для полного применения этой процедуры по-прежнему необходимо голосование парламента, информирует noi.md
На данный момент у Генерального инспектората полиции есть десять приборов для тестирования на наркотики Drugtest 5000, которые были подарены посольством Германии в 2016 году.
«К сожалению, они не использовались с 2015 года, и мы прекрасно понимаем, что срок действия разрешений, необходимых для использования такого устройства, каким-то образом истек. Но мы инициируем все процедуры, чтобы утвердить, стандартизировать и внедрить их на практике вместе с другими утвержденными техническими средствами на местах. В противном случае любая констатация с этим средством означает, что, да, он функционален, может показать данные, но пока не будет сертификата омологации, результат может быть оспорен и признан недействительным в суде, чего мы не хотим", - рассказал руководитель Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
В МВД говорят, что сначала будет проведен пилотный проект, в ходе которого будет проверен уровень подготовки полицейских к правильному использованию тестовых устройств.
Внося поправки в законодательство, полиция хочет усилить безопасность дорожного движения путем предотвращения и борьбы с преступлениями, совершаемыми под воздействием запрещенных веществ. На ближайшие три года запланировано около 100 миллионов леев.
Для проверки водителя на употребление наркотиков или алкоголя необходим договор с медицинским учреждением, проводящим данную экспертизу. Тест на содержание в крови алкоголя стоит 300 леев, а на наркотики примерно 450 леев - за выявление одного запрещенного вещества. Если нет уверенности, что за препарат или наркотик использовал подозреваемый и приходится тестировать на разные виды, сумма такого анализа легко может превысить 3 тысячи леев.
Образцы проверяют специалисты Республиканского наркологического диспансера. Как рассказал начальник отдела медицинского освидетельствования Георгий Рошиор, в обязательном порядке проводят тест выдыхаемого воздуха, берут на анализ мочу. Даже если они отрицательные, но есть подозрения, что человек находится в изменённом состоянии сознания, берут кровь на анализ. Часто это необходимо для выявления синтетических наркотиков.
По его словам, в Молдове технологии не самые современные. В Германии, к примеру, определяют быстрее по анализу волос, так как в них остаются следы запрещенных веществ на долгое время.