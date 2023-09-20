Dnestr.TV

 
0

Евросоюз примет решение о присоединении Молдовы в декабре

Евросоюз примет решение о присоединении Молдовы в декабре
фото: Shutterstock / Juris Vigulis

Решение о том, стоит ли расширять Евросоюз за счет включения в его состав Молдовы, в Брюсселе планируют принять в середине декабря. Об этом сообщил «Известиям» официальный представитель Совета ЕС.

«В июне Еврокомиссия в устной форме изложила информацию о прогрессе и представит более существенную оценку усилий по реформированию Молдовы в своем пакете расширения этой осенью», — заявил он.

При этом, как только оценка ЕК будет «на руках», ее обсудят для того, чтобы принять решения по дальнейшему расширению.

Соответствующие выводы должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое намечено на 12 декабря, рассказал собеседник «Известий».

Вместе с тем, тема вступления в ЕС новых государств будет включена и в повестку заседания Евросовета, которое также состоится в последний месяц 2023-го, добавил представитель Совета ЕС.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.

  • Сегодня, 08:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна