Польша прекратит финансовую поддержку украинских беженцев. Об этом сообщил телеканалу Polsat официальный представитель правительства страны Петр Мюллер, сообщает unian.net
Поддержка беженцев, включающая в том числе отмену требований о проживании, предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школьному образованию и медобслуживанию, выдачу семейных пособий, не будет продлена в следующем году, заявил Мюллер.
«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», — сказал он, отметив, что нет ничего вечного.
Польша уже потратила около 2,4 млрд злотых ($ 550 млн) на выплаты для украинских семей, которые бежали от войны, отметила, в свою очередь, замминистра семьи и социальной политики страны Анна Шмидт.
В то время как правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше, пишет Bloomberg.
Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая должна была состояться на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, отменена. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita. Как отмечает издание, польский лидер не исключает ее проведения «позже», пишет eadaily.com
Украина пошла на обострение отношений с Польшей. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.
Ранее Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, а также что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
В интервью на вопрос о том, когда Украина планирует ввести эмбарго, Качка ответил «в течение нескольких следующих дней». Он добавил, что под эмбарго попадут польские лук, помидоры, капуста и яблоки.
По словам замминистра, основная цель поданной Украиной жалобы в ВТО состоит в том, чтобы доказать, что Польша «не имеет права вводить подобные меры».