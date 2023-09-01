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Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Карабах, где Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия", является азербайджанской территорией.

Об этом он сказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает tass.ru

"Карабах — это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность", — сказал он.

Слова Эрдогана на трибуне ООН были встречены аплодисментами:



Эрдоган добавил, что "Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью" в Карабахе.

"Перед нами открываются исторические возможности для построения мира, спокойствия и сотрудничества на Южном Кавказе. Чтобы воспользоваться этой возможностью, мы инициировали процесс, направленный на добрососедство и полную нормализацию отношений с Арменией. Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако мы видим, что Армения не смогла правильно использовать эту историческую возможность.

Мы ждем от Армении выполнения обещаний, в первую очередь - открытия Зангезурского коридора. Нашей первой целью должно стать мирное сосуществование на территории Азербайджана всех, включая армян", - заключил глава турецкого государства.

Ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха утром 20 сентября возобновились

В Степанакерте сообщают о продолжающихся со стороны ВС Азербайджана ракетно-артиллерийских бомбардировках, сообщает interfax.ru

Из 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек. 27 человек погибли, более 200 ранены в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 19 сентября в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек", - написал Степанян в соцсети Х.

По его словам, в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена.

Степанакерт после обстрела:
Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все

Эрдоган: Карабах — территория Азербайджана, это теперь признают все
фото: oldhike/ТАСС

Автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВС Азербайджана, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян.

"Около 5:00 машина скорой помощи Степанакерта, которая была отправлена в Мартакертский район для перевозки тел восьми погибших, была обстреляна азербайджанскими вооруженными силами. Водитель машины получил ранения и в настоящее время не имеет возможности эвакуировать тела в Степанакерт", - написал Степанян в соцсети Х.

"Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских ВС. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики", - сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной НКР.

Между тем, единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщает, что "с целью выхода из ситуации, сложившейся в результате очередной полномасштабной военной агрессии Азербайджана, Степанакерт проводит работу с разными странами и международными организациями".

Позже военное ведомство НКР сообщило о боях по всей линии соприкосновения с ВС Азербайджана.

"Бои по всей линии соприкосновения продолжаются с различной интенсивностью. Подразделения ВС Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам", - заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

Отмечается, что подразделениями карабахской армии оказывается сопротивление.
  • Сегодня, 09:03
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