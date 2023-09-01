Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Карабах, где Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия", является азербайджанской территорией.
Об этом он сказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает tass.ru
"Карабах — это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность", — сказал он.
Слова Эрдогана на трибуне ООН были встречены аплодисментами:
Эрдоган добавил, что "Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью" в Карабахе. "Перед нами открываются исторические возможности для построения мира, спокойствия и сотрудничества на Южном Кавказе. Чтобы воспользоваться этой возможностью, мы инициировали процесс, направленный на добрососедство и полную нормализацию отношений с Арменией. Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако мы видим, что Армения не смогла правильно использовать эту историческую возможность.
Мы ждем от Армении выполнения обещаний, в первую очередь - открытия Зангезурского коридора. Нашей первой целью должно стать мирное сосуществование на территории Азербайджана всех, включая армян", - заключил глава турецкого государства. Ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха утром 20 сентября возобновились
В Степанакерте сообщают о продолжающихся со стороны ВС Азербайджана ракетно-артиллерийских бомбардировках, сообщает interfax.ru
Из 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек. 27 человек погибли, более 200 ранены в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.
"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 19 сентября в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек", - написал Степанян в соцсети Х.
По его словам, в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена.
Степанакерт после обстрела:
фото: oldhike/ТАСС
Автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВС Азербайджана, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян.
"Около 5:00 машина скорой помощи Степанакерта, которая была отправлена в Мартакертский район для перевозки тел восьми погибших, была обстреляна азербайджанскими вооруженными силами. Водитель машины получил ранения и в настоящее время не имеет возможности эвакуировать тела в Степанакерт", - написал Степанян в соцсети Х.
"Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских ВС. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики", - сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной НКР.
Между тем, единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщает, что "с целью выхода из ситуации, сложившейся в результате очередной полномасштабной военной агрессии Азербайджана, Степанакерт проводит работу с разными странами и международными организациями".
Позже военное ведомство НКР сообщило о боях по всей линии соприкосновения с ВС Азербайджана.
"Бои по всей линии соприкосновения продолжаются с различной интенсивностью. Подразделения ВС Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам", - заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.
Отмечается, что подразделениями карабахской армии оказывается сопротивление.