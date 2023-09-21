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Молдавская зама вошла в тройку лучших куриных супов мира
Три супа из Румынии и Республики Молдова вошли в десятку лучших куриных супов в мире по версии профильного сайта Taste Atlas, пишет KP.MD
Молдавская зама разместилась на третьем месте, набрав 4,6 пункта из 5.
Победу одержал Том кха гай — национальное блюдо Таиланда, приготовленное из курицы и кокосового молока.
По подсчётам сайта testatlas.com, тайский суп получил оценку 4,7 из 5. Столько же набрала румынская Ciorba Rădăuţeană, сообщает antena3.ro.
Ещё один румынский суп (с домашней лапшой) попал на 5 место.
Помимо необыкновенного вкуса, о молдавских и румынских супах специалисты сказали, что они обладают еще и лечебным эффектом, особенно в случае простудных заболеваний.
- Сегодня, 10:00
- DTV
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