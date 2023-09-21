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Миллионы для Молдовы

Миллионы для Молдовы

Президент Молдовы находится с визитом в Нью-Йорке, США, для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Компания Google намерена предоставить Молдове один миллион долларов на улучшение кибербезопасности и продвижение цифровой грамотности. Об этом сообщила президент республики Майя Санду, передаёт Sputnik

Накануне президент Молдовы встретилась с вице-президентом по связям с правительством и государственной политике компании Google Караном Бхатия.
Миллионы для Молдовы
фото: newsmaker.md

"Google поддержит Молдову в улучшении кибербезопасности и продвижении цифровой грамотности, для чего компания предлагает один миллион долларов США. Этому новому партнерству способствовало Агентство международного развития (USAID), за что я ему благодарна. Мы стремимся создать экосистему, благоприятную для развития технологий, используя Google в качестве важного партнера", – написала Санду в соцсетях.

Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Она продлится до 26 сентября. В программу визита Санду в ООН включено ее участие в саммите по Целям устойчивого развития. В рамках участия в Генеральной ассамблее ООН президент Молдовы проведет ряд двусторонних встреч.

Помощь в размере 76,8 миллиона долларов перечислило правительству Молдовы Агентство США по международному развитию (USAID), говорится в пресс-релизе организации.

Как уточняется, деньги предоставлены через Всемирный банк "для возмещения рекордных затрат на электроэнергию зимой 2022/2023 годов".

"В рамках обязательства USAID по предоставлению помощи в размере $300 миллионов для укрепления энергетической безопасности Республики Молдова, недавно была завершена процедура перевода $76,8 миллиона в качестве прямой бюджетной поддержки Правительству Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Кроме того, информирует USAID, Молдова получила от агентства и поддержку в сфере экономики, энергетики, безопасности, и на гуманитарные последствия, войны на Украине при одновременном продвижении экономических и демократических реформ.

"USAID будет сотрудничать со своими партнерами для обеспечения мониторинга бюджетной помощи, и обеспечения прозрачности всех процессов возмещения затрат", - подчеркивается в релизе.

В мае текущего года президент Молдовы Майя Санду встретилась в Чикаго с заместителем администратора USAID по Европе и Евразии.Обсуждались новые возможности финансирования для проектов в области инфраструктуры, транспорта и энергетики. Санду подчеркнула важность поддержки USAID для развития "ключевых областей экономики", в числе которых виноделие, ИТ, легкая промышленность.
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