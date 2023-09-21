Президент Молдовы находится с визитом в Нью-Йорке, США, для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
Компания Google намерена предоставить Молдове один миллион долларов на улучшение кибербезопасности и продвижение цифровой грамотности. Об этом сообщила президент республики Майя Санду, передаёт Sputnik
Накануне президент Молдовы встретилась с вице-президентом по связям с правительством и государственной политике компании Google Караном Бхатия. фото: newsmaker.md
"Google поддержит Молдову в улучшении кибербезопасности и продвижении цифровой грамотности, для чего компания предлагает один миллион долларов США. Этому новому партнерству способствовало Агентство международного развития (USAID), за что я ему благодарна. Мы стремимся создать экосистему, благоприятную для развития технологий, используя Google в качестве важного партнера", – написала Санду в соцсетях.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Она продлится до 26 сентября. В программу визита Санду в ООН включено ее участие в саммите по Целям устойчивого развития. В рамках участия в Генеральной ассамблее ООН президент Молдовы проведет ряд двусторонних встреч.
Помощь в размере 76,8 миллиона долларов перечислило правительству Молдовы Агентство США по международному развитию (USAID), говорится в пресс-релизе организации.
Как уточняется, деньги предоставлены через Всемирный банк "для возмещения рекордных затрат на электроэнергию зимой 2022/2023 годов".
"В рамках обязательства USAID по предоставлению помощи в размере $300 миллионов для укрепления энергетической безопасности Республики Молдова, недавно была завершена процедура перевода $76,8 миллиона в качестве прямой бюджетной поддержки Правительству Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Кроме того, информирует USAID, Молдова получила от агентства и поддержку в сфере экономики, энергетики, безопасности, и на гуманитарные последствия, войны на Украине при одновременном продвижении экономических и демократических реформ.
"USAID будет сотрудничать со своими партнерами для обеспечения мониторинга бюджетной помощи, и обеспечения прозрачности всех процессов возмещения затрат", - подчеркивается в релизе.
В мае текущего года президент Молдовы Майя Санду встретилась в Чикаго с заместителем администратора USAID по Европе и Евразии.Обсуждались новые возможности финансирования для проектов в области инфраструктуры, транспорта и энергетики. Санду подчеркнула важность поддержки USAID для развития "ключевых областей экономики", в числе которых виноделие, ИТ, легкая промышленность.