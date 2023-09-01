Аудит исторического долга перед "Газпромом" не имеет юридических последствий для "Молдовагаза", заявил председатель правления компании Вадим Чебан, сообщает Интерфакс
"Представленные правительству результаты аудита вызывают много вопросов. Документ содержит много субъективных суждений, предположений, прогнозов и предложений. Но в нем нет ничего конкретного. С одной стороны, аудит признает, что исторический долг существует. И там есть много цифр этого долга - от 709 до 756 млн. долларов. С другой стороны, авторы аудита аргументируют, что долг можно не выплачивать. С точки зрения бухгалтерии, эти аргументы не могут быть приняты", - сказал Чебан в четверг 21 сентября на пресс-конференции.
Он напомнил, что ранее был осуществлен аудит Счетной палаты Молдавии.
"И это тоже документ, на его основании были приняты решения парламента. Мы исходим из того, что долг есть, так как он подтверждался документами, которые регулярно подписывали "Молдовагаз" и "Газпром". То, что "Газпром" не предпринял действий на этот счет и не взыскал долг, это не означает, что его не существует", - заявил глава "Молдовагаз".
Он напомнил, что по результатам аудита спорным признается долг в $278 млн, который относится к периоду до 1999 года, когда компания "Молдовагаз" не существовала.
"По нашим данным, речь идет о $275 млн. Это исторический долг, который в 2005 году был уступлен "Газпромом" его дочерней компании Factoring Finance. Правда - то, что в эту сумму входит $120 млн долга и $155 млн штрафных санкций. Этот договор цессии не оспаривало ни правительство Молдавии, ни компания "Молдовагаз". Что касается отсутствия других бухгалтерских документов, то они по закону хранятся только пять-шесть лет. Но, тот факт, что нет этих документов, не означает, что нет долга", - заявил Чебан.
Он счел необоснованными расчеты правительства Молдавии о том, что долг перед "Газпромом" составляет $8,6 млн. Чебан акцентировал внимание на то. что "Молдовагаз" никогда не обращалась к правительству с просьбой об оказании содействия в погашении исторического долга в $709 млн.
"В компании и речи не было о том, чтобы этот долг погашался за счет потребителей природного газа. Мы предлагали акционерам - "Газпрому" и правительству Молдовы - другие решения, одобрив которые, у компании появилась бы возможность погасить этот долг. Эти решения есть. Компания не в состоянии заплатить сумму долга, но это вовсе не означает, что долга не существует. Проблему нужно решать путем переговоров", - сказал Чебан.
"Констатируем, что это не отчет с точки зрения классического аудита, потому что он не соответствует международным стандартам проведения аудита. Имею в виду финансовую часть", – сказал Чебан на пресс-конференции в четверг.
Компания MoldTransGaz оплатила 50 % штрафа из наложенных 34 млн леев
Дочерняя компания "Молдовагаз" - MoldTransGaz оплатила 50 % наложенного на нее штрафа в сумме более 34 млн леев, — заявил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан.
На пресс-конференции в четверг он сказал, что это вовсе не означает, что компания согласна с решением регулятора и что она не обратится в суд, передает infotag.md
"Штраф заплатили, так как согласно закону, в течение 72 часов можно заплатить только половину штрафа. В случае положительного решения судебной инстанции, уплаченные средства будут возвращены компании из государственного бюджета", — считает Чебан.
Национальное агентство по регулированию в энергетике наложило штраф на MoldTransGaz за то, что он, вопреки требованиям закона, не отделилась от своей материнской компании и, соответственно, не получила сертификат независимого оператора рынка.
Чебан признал, что MoldTransGaz не выполнила требований закона, поскольку на это "не было соответствующего решения акционеров компании".
По его словам, "Газпром" всегда увязывал выполнение Третьего энергопакета с погашением компанией "Молдовагаз" ее исторического долга перед газовым концерном России в сумме $709 млн.
Говоря о придании независимости MoldTransGaz, Чебан сказал, что акционеры "Молдловагаз" в 2018 г. рассматривали этот вопрос, и в качестве решения предлагались два варианта: продажа MoldTransGaz и передача газотранспортной системы (ГТС) в управление независимому оператору.
"Если компании поступит оферта о покупке ГТС, то акционеры его рассмотрят", — заметил он.
Отвечая на вопрос, как и за счет чего будет поддерживаться техническое состояние ГТС, когда ею пять лет будет управлять VestMoldTransGaz, Чебан сказал, что на это в действующем тарифе заложены средства, которые MoldTransGaz будет направлять в виде капитальных инвестиций в ГТС.
На вопрос, правда ли, что аренда ГТС компании VestMoldTransGaz на пять лет будет приносить MoldTransGaz в год 160 млн леев, Вадим Чебан ушел от ответа, сославшись на "коммерческую тайну".
Он подтвердил, что управлять ГТС на левобережье Днестра от имени MoldTransGaz будет компания "ТираспольТрансГаз".
"В первую очередь это необходимо для того, чтобы решать различного рода вопросы с ГТС Украины и Румынии", — добавил Чебан.
Молдова не намерена расторгать договор с "Газпромом"
Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что страна не намерена расторгать договор с "Газпромом", но готова к такому действию со стороны российской компании.
"Мы этот вариант рассматриваем. Мы не планируем в одностороннем порядке расторгнуть этот контракт, но, безусловно, мы должны быть готовы к тому, что "Газпром" расторгнет договор. Конечно, мы должны быть готовы к такому сценарию в любой момент", - сказал он в эфире телеканала Vocea Basarabiei 21 сентября, сообщает interfax.ru
Отвечая на вопрос о нынешних отношениях Молдовы с "Газпромом", он сказал, что они сводятся к сотрудничеству между "Молдовагазом" и "Газпромом".
"Других отношений сейчас нет. Мы представили "Газпрому" и Молдовагазу" результаты аудита исторического долга. Представили также свои предложения по урегулированию долга. Мяч сейчас на стороне "Газпрома", ждем ответной реакции", - пояснил министр.
Он считает, что обе стороны допустили нарушения пятилетнего договора о поставках газа, который вступил в силу 1 ноября 2021 года. "Кишинев не осуществил в срок аудит исторического долга. "Газпром" в одностороннем порядке сократил объем поставок до 5,7 млн кубометров в сутки. И то, и другое является основанием для расторжения договора. Никто этого не делает. Мы не намерены расторгать договор, газ от "Газпрома" в рамках этого договора получает Приднестровский регион. Весь газ идет на левый берег Днестра", - напомнил Парликов.
По его словам, если "Газпром" расторгнет договор и прекратит поставки газа в Приднестровье, Кишиневу придется иметь дело сразу с двумя кризисами - повышением цен на электроэнергию и возможной гуманитарной катастрофой на левом берегу Днестра.