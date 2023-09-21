Правительство утвердило список из 32 стран, банки и брокеры которых получили разрешение на прямое участие в организованных торгах валютой в России. При этом первоначальный перечень, предложенный Минфином, был сокращен — из него исключили 12 государств. Об этом сообщает РБК.
Ранее Минфин РФ опубликовал список из 44 стран.
Однако правительство приняло решение его сократить. В частности, в окончательный список не вошли Грузия, Израиль, Гонконг, а также Аргентина, Камбоджа, Мексика, Молдова, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины, Чили.
В итоговый перечень вошли почти все страны СНГ, а также Китай, Индия, Турция, страны Персидского залива, Египет, ЮАР, Бразилия, Венесуэла и другие государства. Их банки и брокеры смогут напрямую участвовать в торгах валютой и производными инструментами в России.
Небольшой переполох вызвало отсутствие в списке Казахстана. Однако быстро выяснилось, что это техническая ошибка. Страна была оперативно добавлена в соответствующий перечень.
Минфин и Банк России пока не ответили на запрос РБК о причинах исключения ряда стран из списка.
При этом Банк России сохраняет возможность вводить для них дополнительные требования и ограничения. Документ вступает в силу 21 сентября этого года.