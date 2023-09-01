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Приднестровье в ООН заявило о нарушении Молдовой основных прав и свобод человека

Приднестровье в ООН заявило о нарушении Молдовой основных прав и свобод человека

Глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Манаков в онлайн-режиме выступил перед участниками 54-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве. Он подчеркнул, что жители Приднестровья продолжают сталкиваться с массовыми ограничениями во всех сферах жизнедеятельности и нарушением основных прав и свобод со стороны Республики Молдова, сообщает МИД ПМР

«Сохраняются ограничения на импорт в Приднестровье социально значимых грузов, в том числе лекарств, продовольствия, медицинского оборудования. Массово нарушается право приднестровцев на свободу передвижения, имеются тенденции к усилению банковской блокады», – отметил дипломат.

По словам Леонида Манакова, особую обеспокоенность вызывает принятый в Молдове в этом году, несмотря на критику ОБСЕ, закон о сепаратизме, который создал правовую основу для расширения практики уголовного преследования по политическим мотивам граждан Приднестровья, что грубо нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека и двусторонние договоренности.

«В этой связи призываю Совет по правам человека обратить самое пристальное внимание на бедственное положение, в котором оказались жители Приднестровья, принять неотложные меры для восстановления их нарушенных прав и недопущения дальнейших ограничений со стороны властей Молдовы», – заявил Глава Представительства.
  • Вчера, 21:06
  • DTV
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