Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-жой Кларой Мира посетит Молдову в период 25 сентября - 6 октября 2023 г., - передает IPN.
В заявлении для прессы МВФ в Молдове сказано, что Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями приоритеты политики по устранению уязвимостей, связанной с изменениями климата, которые могут быть поддержаны МВФ в рамках программы RSF.
Программа властей Молдовы, поддерживаемая МВФ, рассчитана на 40 месяцев и была утверждена МВФ в декабре 2021 года. В мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 785 миллионов долларов США (594,3 миллиона СПЗ), из которых около 366 миллионов долларов США (277,55 миллиона СПЗ) уже были перечислены. Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.