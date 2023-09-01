Неравнодушные граждане обратились за помощью к спасателям из-за драмы, разыгравшейся на озере в Екатерининском парке, в Тирасполе. Это произошло 22 сентября. Со слов очевидцев молодой лебедь, набрав скорость, перелетел через ограждение, которое разделяет озеро на две части. Однако молодой птице не повезло: на другой стороне оказался взрослый самец, который принял его за чужака и начал яро атаковать.
Сотрудники аварийно-спасательного подразделения в специальных костюмах зашли в озеро, подняли ограждение и сделали проход. Операция усложнялась тем, что испуганный самец не мог найти выход. Спустя час спасательной операции лебедь оказался на своей территории, передает пресс-центр МВД ПМР.