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Лебединые приключения в Тирасполе

Лебединые приключения в Тирасполе

Неравнодушные граждане обратились за помощью к спасателям из-за драмы, разыгравшейся на озере в Екатерининском парке, в Тирасполе. Это произошло 22 сентября. Со слов очевидцев молодой лебедь, набрав скорость, перелетел через ограждение, которое разделяет озеро на две части. Однако молодой птице не повезло: на другой стороне оказался взрослый самец, который принял его за чужака и начал яро атаковать.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения в специальных костюмах зашли в озеро, подняли ограждение и сделали проход. Операция усложнялась тем, что испуганный самец не мог найти выход. Спустя час спасательной операции лебедь оказался на своей территории, передает пресс-центр МВД ПМР.
  • Сегодня, 09:09
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