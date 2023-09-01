Министерство юстиции Латвии подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание в стране автомобилей с регистрационными номерами России и Беларуси.
Как сообщает профильное ведомство, данный законопроект позволит стране легально конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси.
В Минюсте объяснили, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, то будут санкции, включая конфискацию автомобиля, передает unian.net.
"Каждый гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - отметила Инесе Либини-Эгнере.
По ее словам, если авто с российскими и беларускими номерами не будут вовремя перерегистрированы, их смогут конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии на передовой.
Отмечается, что Минюст Латвии основывает изменения в законодательной базе на разъяснении Еврокомиссии, в которой говорится о том, что санкции против России распространяются на личные транспортные средства граждан России с регистрацией РФ.