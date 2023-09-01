Украина в августе 2023 года экспортировала 9,5 тыс. т молочных продуктов на сумму $20 млн. Объемы экспорта в натуральном и денежном эквиваленте выросли на 4% по сравнению с июлем 2023 года.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока Украины со ссылкой на данные Госстата страны, пишет kp.md ссылаясь на logos.press.md.
Так, натуральные объёмы экспорта молока и несгущённых сливок составили 2,5 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с июлем. Выручка за поставленный товар составила $1,4 млн и увеличилась на 22%. При этом в Молдову было отгружено 96,42% от общего объёма экспортируемого товара.
Экспорт кисломолочных продуктов в натуральных объёмах увеличился до 321 т (+3%), а в финансовом выражении вырос до $372 тыс. (+6%). Около 96,3% из них тоже было направлено на молдавский рынок.
В августе Украина поставила на внешние рынки 645 тонн сливочного масла на сумму $3,28 млн. Натуральные объёмы экспорта и выручка увеличились на 21%. Около 43,17% экспортированного масла поступило в Молдову, 18,26% – в Казахстан, а 15,51 – в Азербайджан. Все они нарастили объёмы закупок. Вместе с тем, страны ЕС сократили импорт украинского масла.
Производители сыров из Украины экспортировали 936 тонн продукции на сумму $3,98 млн, что на 44% больше, чем в июле как в натуральных объёмах, так и в денежном эквиваленте. Около 38% объёма экспорта сыров пришлось на Молдову.
В 2022 году Украина экспортировала 29,4 тыс. тонн молока и сливок. Главным потребителем этой продукции была Молдова, на которую пришлось 92,6% экспорта. В самой Молдове производство молока неуклонно снижается и составляет менее половины от потребностей. По итогам 2022 года в стране было произведено 269,4 тыс. тонн молока – на 10,3% меньше, чем годом ранее.