В Тирасполе начали дискуссию о возвращении исторического названия улице 25 Октября. Этому было посвящено заседание Общественного совета города.
Идея не нова, о ней говорили еще в 90-х, но тогда ни к чему определённому не пришли. Сейчас за это выступает казачество, духовенство, историки, музейные работники, городские власти и многие другие.
Директор Тираспольского объединённого музея Алла Мельничук напомнила, что улица меняла своё название не единожды. Изначально, примерно в 1795 году, когда Тирасполь стал городом, это была улица Почтовая. По ней проходил так называемый почтовый тракт, в том числе и транзитный, из других городов, передает novostipmr.com.
Спустя почти сто лет, в 1884 году, она стала Покровской, а в 1921-м, когда по Днестру шла граница между СССР и Румынией, социализмом и капитализмом, её переименовали в улицу 25 Октября. Таковой она является и сейчас.
При этом в городе, помимо улицы, было несколько храмов Покрова Пресвятой Богородицы (один стоял прямо на ней), Покровская площадь (ныне Суворова) и переулок (сейчас Набережный). А с 1847 года проводились масштабные Покровские ярмарки, куда съезжались не только из соседних городов, но даже из других государств.
«Во всё время своего существования Тирасполь был многонациональным городом, но количественно больше всего были представлены три этноса. Это молдаване, русские и украинцы. Их объединяет православная религия, а только в православии из всех христианских ветвей есть Покровские праздники. И, как мне представляется, во многом это определило наше общее, осознанное, выработанное в течение многих веков мировоззрение, когда рядом мирно уживаются представители различных народов», – сказала Алла Мельничук.
Напомним, что свой день города Тирасполь отмечает на Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.
Чтобы упредить ассоциации с декоммунизацией (как в соседних Молдове, Украине и других странах бывшего СССР), на встрече подчеркнули: речь идет не о переименовании улицы, а о возвращении ей исторического названия. Оно будет подчёркивать связь с определёнными событиями, символами и объектами, важными для Тирасполя
«Предлагается двойное хождение названия этой улицы: 25 Октября - Покровская. Технически это возможно. Это апробировано в Москве, Санкт-Петербурге, очень многих городах России, где в определённый период времени ходит двойное название. Я предлагаю в течение 10 лет хождение двойных названий. Почему в течение 10 лет? Чтобы за это время можно было спокойно оформить прописку, документы и решить ряд иных организационных вопросов», – пояснил глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол.
Свой голос к числу тех, кто «за», присоединил и архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
В итоге Общественный совет концептуально поддержал идею. Теперь её ждет обсуждение на более широком уровне: в горсовете, общественных организациях, а также с тираспольчанами (в первую очередь с жителями самой улицы).
Если это получит массовую поддержку, то уже потом приступят к обсуждению технических деталей – с привлечением Регпалаты, паспортного отдела, профильных структур Минюста и т. д.