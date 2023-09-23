Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Туркмении, передает ria.ru.
Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном.
На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что "Холодные зимние пустыни Турана" представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды. Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.
Основная цель включения экосистем в список - сохранение уникальных видов растений и животных, которые находятся на грани исчезновения. Усилия придется прикладывать странам совместно.