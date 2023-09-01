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Налоговое регулирование

Налоговое регулирование

Кабинетом министров Приднестровья были приняты ряд решений для обеспечения поступлений налоговых платежей в бюджеты различных уровней.

Земельный налог

Для обеспечения равномерного поступления средств в государственный бюджет предлагается установить поквартальную уплату земельного налога организациями, использующими земли сельскохозяйственного назначения. Сроки оплаты были распределены следующим образом:

I квартал – 10%;
II квартал – 10 %;
III квартал – 10 %;
IV квартал – 70 %.

В настоящее время уплата земельного налога происходит в конце года, после завершения осенне-весенних работ, а именно в срок до 20 декабря. Однако подобный подход неэффективен в контексте бюджетного планирования. Из-за поступления средств в конце календарного года они фактически не используются и переносятся на следующий бюджетный период, что осложняет планирование расходов.

«Изменения позволят обеспечить динамичное поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней в течение года», - пояснили в Правительстве ПМР.

Дорожный сбор

Правительство наделяет себя полномочиями, исходя из экономических интересов государства и в целях обеспечения безопасности внутреннего рынка, регулировать размеры сборов в пределах 50% от установленного за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в Приднестровье.

В настоящее время по дорогам ПМР иностранные большегрузы массой свыше 18 тонн могут перемещаться только после уплаты соответствующего сбора. Это может быть платеж за единоразовый проезд, на протяжении месяца или года.

В прошлом году иностранные транспортные средства полной массой более 18 тонн, перевозящие инертные строительные материалы, зерновые, масличные и технические сельхозкультуры, черный и цветной металлолом, уплачивали минимальный допустимый размер сбора за одноразовый проезд – 8 РУ МЗП.

«Из-за глобальных изменений на рынке энергоресурсов, в мировой экономике и по периметру республики есть необходимость в отдельных случаях оперативно реагировать на изменения и пересматривать ставки сборов, например, на единоразовый проезд, в пределах финансового года», - пояснили в Правительстве ПМР.

Паевой сбор

Будут изменены сроки уплаты паевого сбора. Ранее, в случае аренды земельного участка после даты предоставления отчета о паевом сборе в текущем году, он направлялся в уполномоченные органы в течение пяти дней со дня выделения земли. Ныне предложено уточненный расчет по паевому сбору предоставить в сроки, установленные для предоставления трехмесячной налоговой отчетности за квартал, в котором произошли изменения. Также ранее юридические лица предоставляли расчеты в налоговые органы до 10 октября. Теперь установлен срок – до 25 февраля.

Если в течение года произойдут изменения, которые влияют на сумму паевого сбора, то предприятия должны подготовить обновленные расчеты в сроки, которые обычно используются для предоставления налоговой отчетности за месяц, в котором произошли эти изменения. На основе обновленных расчетов, если необходимо доплатить налог, платеж вносят в срок до 5 дней после предоставления обновленного расчета. В случае переплаты излишне перечисленные суммы будут возвращены.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
  • Просмотров: 19
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