Кабинетом министров Приднестровья были приняты ряд решений для обеспечения поступлений налоговых платежей в бюджеты различных уровней.
Земельный налог
Для обеспечения равномерного поступления средств в государственный бюджет предлагается установить поквартальную уплату земельного налога организациями, использующими земли сельскохозяйственного назначения. Сроки оплаты были распределены следующим образом:
I квартал – 10%; II квартал – 10 %; III квартал – 10 %; IV квартал – 70 %.
В настоящее время уплата земельного налога происходит в конце года, после завершения осенне-весенних работ, а именно в срок до 20 декабря. Однако подобный подход неэффективен в контексте бюджетного планирования. Из-за поступления средств в конце календарного года они фактически не используются и переносятся на следующий бюджетный период, что осложняет планирование расходов.
«Изменения позволят обеспечить динамичное поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней в течение года», - пояснили в Правительстве ПМР.
Дорожный сбор
Правительство наделяет себя полномочиями, исходя из экономических интересов государства и в целях обеспечения безопасности внутреннего рынка, регулировать размеры сборов в пределах 50% от установленного за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в Приднестровье.
В настоящее время по дорогам ПМР иностранные большегрузы массой свыше 18 тонн могут перемещаться только после уплаты соответствующего сбора. Это может быть платеж за единоразовый проезд, на протяжении месяца или года.
В прошлом году иностранные транспортные средства полной массой более 18 тонн, перевозящие инертные строительные материалы, зерновые, масличные и технические сельхозкультуры, черный и цветной металлолом, уплачивали минимальный допустимый размер сбора за одноразовый проезд – 8 РУ МЗП.
«Из-за глобальных изменений на рынке энергоресурсов, в мировой экономике и по периметру республики есть необходимость в отдельных случаях оперативно реагировать на изменения и пересматривать ставки сборов, например, на единоразовый проезд, в пределах финансового года», - пояснили в Правительстве ПМР.
Паевой сбор
Будут изменены сроки уплаты паевого сбора. Ранее, в случае аренды земельного участка после даты предоставления отчета о паевом сборе в текущем году, он направлялся в уполномоченные органы в течение пяти дней со дня выделения земли. Ныне предложено уточненный расчет по паевому сбору предоставить в сроки, установленные для предоставления трехмесячной налоговой отчетности за квартал, в котором произошли изменения. Также ранее юридические лица предоставляли расчеты в налоговые органы до 10 октября. Теперь установлен срок – до 25 февраля.
Если в течение года произойдут изменения, которые влияют на сумму паевого сбора, то предприятия должны подготовить обновленные расчеты в сроки, которые обычно используются для предоставления налоговой отчетности за месяц, в котором произошли эти изменения. На основе обновленных расчетов, если необходимо доплатить налог, платеж вносят в срок до 5 дней после предоставления обновленного расчета. В случае переплаты излишне перечисленные суммы будут возвращены.