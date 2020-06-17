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Минфин представил изменения в Закон «О порядке предоставления отчетности в электронном виде»

Минфин представил изменения в Закон «О порядке предоставления отчетности в электронном виде»

Действующая редакция Закона «О порядке предоставления отчетности в электронном виде» требует уточнения. Соответствующую инициативу представил первый замминистра финансов Константин Степанов в рамках заседании Правительства.

Проектом предлагается закрепить норму, согласно которой обязанность предоставления финансовой, налоговой и статистической отчетности в электронном виде не распространяется на некоммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность или получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников, уточняет Минфин республики.

Необходимость закрепления данной нормы показал проведенный Министерством финансов анализ. По его результатам было выявлено, что у значительного числа некоммерческих организаций в настоящее время все же отсутствует возможность практической реализации требований указанного закона с начала будущего года.

Если в ближайшее время законопроект одобрит Верховный Совет – мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

  • Сегодня, 12:01
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