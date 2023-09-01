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В Молдове введут специальные номерные знаки для электромобилей

В Молдове введут специальные номерные знаки для электромобилей

В Молдове скоро введут в обращение специальные номерные знаки для электромобилей (белый фон и зеленые символы), сообщили в Агентстве госуслуг РМ. Так ведомство намерено, в том числе, продвигать и популяризировать экологически чистые виды транспорта.

В Международный день без автомобиля, который отмечают 22 сентября, агентство сообщило, что поддержало несколько законопроектов, продвигающих использование в Молдове электромобилей. Их число в республике, как и число гибридных авто, с каждым годом увеличивается, отметили в агентстве. Так, в 2018 году в стране было 42 электромобиля, авто с гибридными двигателями — 3497, а в 2023 году число электромобилей увеличилось до 611, а гибридов — – до 4471, пишет newsmaker.md.

Чтобы стимулировать использование более экологичных авто, в Молдове снизили налоги на ввоз автомобилей с гибридными двигателями, напомнили в агентстве. Так, для авто без зарядки от розетки ввели скидка 25 % по сравнению со ставкой акциза для негибридных автомобилей той же категории, для автомобилей с подключаемыми гибридными двигателями с зарядкой от розетки — скидка 50%, а для электромобилей — 100-процентная скидка, то есть акциз нулевой, независимо от возраста ввозимого электромобиля.

  • Сегодня, 10:30
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