На Общественном совете при Минсельхозприроды ПМР был представлен проект закона Приднестровской Молдавской Республики «Об обращении с животными на территории Приднестровской Молдавской Республики», подготовленный специалистами министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Законопроект разработан в целях защиты законных прав и интересов граждан, обеспечения санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия, охраны здоровья и жизни людей при содержании и использовании домашних непродуктивных животных, а также защиты самих животных от жестокого обращения.
В ближайшее время проект закона будет размещен на официальном сайте Минсельхозприроды ПМР и представлен общественности для обсуждения и внесения предложений.