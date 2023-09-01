Во всех районах республики продолжается уборка урожая сельскохозяйственных культур.
Подсолнечника собрано 48 тыс. тонн со средней урожайностью 19,9 ц/га.
Сои собрано 366 тонн со средней урожайностью 11,9 ц/га.
В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта.
Картофеля собрано 2,2 тыс. тонн. Картофель, выращенный на полях республики, поставляется аграриями на внутренний рынок, тем самым обеспечивая его на 70% от потребности. Дополнительно картофель импортируется.
Как сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов республики, в 2023 году под овощи отведено более 2 тыс. га. В сравнении с прошлым годом, площадь, отведенная под овощные культуры, снизилась на 5%. Овощи выращивают во всех районах республики, но основное производство овощей сосредоточено в Слободзейском и Григориопольском районах. Овощные культуры выращиваются на поливе.
По состоянию на 22 сентября валовый сбор овощных культур составил 22,6 тыс. тонн (в 2022 году – 22,1 тыс. тонн). Собрано 2,8 тыс. тонн зеленого горошка, 14,9 тыс. тонн сахарной кукурузы, 1,8 тыс. тонн лука на репку, 432 тонны капусты белокочанной, 810 тонн моркови, 605 тонн томатов и др.
Сельхозпроизводители обеспечивают внутренний рынок сезонными овощами собственного производства практически на 90%. Кроме того, свою овощную продукцию на местный рынок поставляют хозяйства населения. Таким образом можно отметить, что республика обеспечивает себя овощами открытого грунта в полном объеме. А капусту пекинскую и лук наши аграрии поставляют не только на местные рынки, но и за рубеж.
Плодовых косточковых культур собрано 4,4 тыс. тонн, в том числе сливы: 2,4 тыс. тонн, персика 625 тонн.
Семечковых культур (яблоко) собрано 734 тонны.
Винограда собрано 13,8 тыс. тонн.
Продолжается подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2024 года. Почвы под озимые культуры подготовлено 22,7 тыс. га. Сев озимого рапса произведен на площади 13,7 тыс. га, озимой пшеницей засеяно – 2,5 тыс. га.