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В РУДН сообщили о возвращении ученых, которым отказали во въезде в Молдову

В РУДН сообщили о возвращении ученых, которым отказали во въезде в Молдову
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев/ Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе.

Ученые-русисты, которым отказали во въезде в Молдову, вернулись домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета дружбы народов.

Ранее в пресс-службе молдавской погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из России и Центральной Азии не пустили в Молдову наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности.

"Из Стамбула ученые самостоятельно вылетели в родные города", - говорится в сообщении.

В вузе отметили, что после отказа учёным во въезде в Молдову у 21 члена конференции были изъяты паспорта без объяснения причин и обстоятельств, более полутора суток их держали в зоне ожидания аэропорта, после чего они были депортированы в Стамбул, где им вернули паспорта - в документах была отметка "Не доказана цель визита".

Среди исследователей русского языка и литературы, которых депортировали, были ученые из Белоруссии (два человека), России (4), Таджикистана (3), Казахстана (2), Киргизии (5) и Узбекистана (5), среди них – шесть докторов наук, добавили в РУДН.

Международная конференция "Русский язык как основа межнационального мира" проводилась по плану мероприятий исполкома СНГ на 2023 год при поддержке Минобрнауки РФ и МАПРЯЛ – международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, в соорганизаторах – Российский университет дружбы народов и Приднестровский государственный университет, на базе которого проходила конференция, пояснили в РУДН.

"Русисты из РУДН должны были выступить с темами: применение цифровых ресурсов на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному: опыт института русского языка РУДН имени Лумумбы; языковой аспект маркетинга в лингвокультурологическом освещении; русская литература в XXI веке: традиции и новаторство", - заключили в пресс-службе.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ.
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