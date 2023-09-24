Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень низкий, в то время как профессионализм атакующих все время растет, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций", - рассказал он.
По его словам, ситуация с кибератаками в мире уже становится критической, "потому что уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих". Он отметил, что небезопасны и все мессенджеры, в том числе и WhatsApp, и все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне, однако уязвимость критической инфраструктуры волнует его сильнее.
"Куда больше меня волнует индустриальная безопасность, это главный фокус, главная головная боль. Потому что, если глобальный WhatsApp кто-то хакнет, да, будет ущерб, будет очень неприятно, но это несопоставимо с ударом по критической инфраструктуре в каком-нибудь регионе", - пояснил Касперский.
Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России (на неделе WhatsApp запустил каналы для пользователей более чем в 150 странах). В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.
Кроме того, в июне ФСБ заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"
"Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории" Евгений Касперский.
"Рост атак есть везде, на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тысяч новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все", - сообщил он.
При этом цели у киберпреступников прежние: бизнес и госсектор, атаки на критическую инфраструктуру и промышленность, отметил глава "Лаборатории Касперского".
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире
Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", - заявил он.
По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. "Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными", - добавил глава компании.
"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всем мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.