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Приднестровский борец Артём Деляну занял 5 место на чемпионате мира

Приднестровский борец Артём Деляну занял 5 место на чемпионате мира
Фото: t.me/radio1pmr

Чемпионат мира по трём видам борьбы проходит в сербском Белграде. Эти соревнования являются отборочными на Олимпиаду-2024.

Воспитанник Бендерской школы борьбы им. Баданова Артём Деляну выступал на турнире по греко-римской в весовой категории до 55 кг. В стартовом поединке он досрочно выиграл у чемпиона России Виталия Кабалоева. Затем уступил грузинскому спортсмену, передает Радио 1.

Артём Деляну продолжил борьбу в утешительном поединке. Он оказался сильнее атлета из Алжира, но в борьбе за бронзу уступил спортсмену из Узбекистана. В результате бендерчанин занял 5 место. А чемпионом в 3-й раз стал Эльданиз Азизли из Азербайджана.
  • Сегодня, 12:09
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