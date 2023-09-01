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Румынская компания Transgaz приобретет долю в 15% в проекте газового терминала в Греции

Румынская компания Transgaz приобретет долю в 15% в проекте газового терминала в Греции

Transgaz, который только что взял под свой контроль национальную газотранспортную систему Молдовы через свою дочернюю компанию Vestmoldtransgaz, намерен выкупить 15-процентную долю в терминале сжиженного природного газа (СПГ) на шельфе Волоса в Греции. Строительство нового терминала ещё больше снизит зависимость стран Европы от природного газа, поступающего из России по трубопроводам.

Греческая компания Mediterranean Gas, разрабатывающая проект Argo терминала СПГ на шельфе Волоса, обратилась в орган регулирования энергетики страны с просьбой одобрить вступление румынской газовой компании Transgaz в собственность с долей 15%, сообщает nokta.md ссылаясь на Balkan Green Energy News.

Многие государства-члены Евросоюза работают над заменой природного газа, поступающего из России по трубопроводам, на сжиженный природный газ (СПГ). Греция полна решимости стать региональным центром. Она строит плавучий терминал на берегу Александруполиса и газовую электростанцию ​​неподалеку. Также разрабатываются планы по расширению существующего терминала СПГ в Ревитуссе.

Третий терминал СПГ в Греции

Другие страны Юго-Восточной Европы хотят принять участие в этой акции, поскольку большая часть ЕС пострадала от энергетического кризиса 2021-2022 годов и неопределенности с поставками, усугубившейся после вторжения России в Украину.

Государственный оператор транспортной системы Румынии Transgaz достиг соглашения с компанией Mediterranean Gas, разрабатывающей проект третьего терминала СПГ — Argo, о приобретении 15% акций.

Ожидается, что на первом этапе терминал сможет перерабатывать СПГ в объеме трех миллиардов кубометров. А в целом предусматривает годовую мощность в 4,6 миллиарда кубометров. Компания планирует ввести терминал в эксплуатацию в 2025 году. Первоначально предусматривался более ранний запуск и большая мощность (см. схема).

Установка будет поставлять газ в Северную Македонию, Болгарию, Румынию, Албанию, Италию и другие страны Европы.

Румынская компания Transgaz приобретет долю в 15% в проекте газового терминала в Греции
Пока в Греции действует один терминал СПГ, строится или планируется ещё 4, среди них терминал Argo.

Напомним, Transgaz только что взял под свой контроль национальную газотранспортную систему Молдовы. В компании заявили, что назначение ее дочерней компании Vestmoldtransgaz (VMTG) единственным оператором является следствием неспособности компании «Молдоватрансгаз» выполнить требования по разделению и сертификации в соответствии с Третьим энергетическим пакетом Европейского Союза.

Как работает терминал СПГ?

По прибытии на терминал природный газ перекачивается из танкеров в резервуары для его хранения в сжиженном виде, затем по мере необходимости СПГ переводится в газообразное состояние (регазифицируется).
  • Сегодня, 12:16
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