За высоковольтными линиями электропередач будут следить 10 беспилотников, переданных в дар Государственному предприятию "Moldelectrica" Соединенными Штатами Америки.
Беспилотники будут обслуживать 13 сотрудников ГП "Moldelectrica", которые уже прошли обучение у американских специалистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Серджиу Кармански, передает radiomoldova.md
Эти 10 беспилотников стоимостью около 1 млн. долл. были недавно переданы правительством США через Миссию Агентства США по международному развитию.
Испытания беспилотников проходили в селе Корбу Дондюшенского района и включали демонстрацию работниками "Moldelectrica" под руководством американских инструкторов.
"Государственное предприятие "Молдэлектрика" получит возможность с высоты осматривать 4700 км высоковольтной линии электропередачи, находящейся в управлении. США передали нашей стране 10 беспилотников в рамках Программы энергетической безопасности. Беспилотники позволят сократить время вмешательства в исключительные ситуации", - сообщили в организации.
Сумма пожертвования составляет один миллион долларов США.