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Американские беспилотники будут следить за высоковольтными ЛЭП в Молдове

Американские беспилотники будут следить за высоковольтными ЛЭП в Молдове
фото: point.md

За высоковольтными линиями электропередач будут следить 10 беспилотников, переданных в дар Государственному предприятию "Moldelectrica" Соединенными Штатами Америки.

Беспилотники будут обслуживать 13 сотрудников ГП "Moldelectrica", которые уже прошли обучение у американских специалистов. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Серджиу Кармански, передает radiomoldova.md

Эти 10 беспилотников стоимостью около 1 млн. долл. были недавно переданы правительством США через Миссию Агентства США по международному развитию.

Испытания беспилотников проходили в селе Корбу Дондюшенского района и включали демонстрацию работниками "Moldelectrica" под руководством американских инструкторов.

"Государственное предприятие "Молдэлектрика" получит возможность с высоты осматривать 4700 км высоковольтной линии электропередачи, находящейся в управлении. США передали нашей стране 10 беспилотников в рамках Программы энергетической безопасности. Беспилотники позволят сократить время вмешательства в исключительные ситуации", - сообщили в организации.

Сумма пожертвования составляет один миллион долларов США.
  • Вчера, 09:13
  • DTV
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