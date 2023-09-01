Контракт на закупку электроэнергии с Кучурганской электростанции может быть продлен на более длительный срок, утверждает министр энергетики Виктор Парликов.
В настоящее время Кишинев ведет переговоры с Приднестровьем по этому поводу, также обсуждается цена покупки, сообщает moldova1.md
"Мы уже некоторое время ведем переговоры. Я уже четко сформулировал позиции. Думаю, шансы подписать новый контракт и иметь стабильную цену на более длительный период выше. Они больше, чем шансы, что просто не подпишут его. Но наверняка есть напряженность во всем, что касается цены, и мы это обсуждаем", - заявил министр энергетики.
Контракт с Кучурганской ТЭЦ истекает 30 сентября. Весь объем газа «Газпрома» идет в Приднестровье, а Центральная станция обеспечивает электроэнергией правый берег Днестра.
В настоящее время правый берег закупает электроэнергию на этой электростанции пропорционально 90% своих энергетических потребностей по цене 66 долларов за МВт*ч. Остальной необходимый объем закупается у производителей возобновляемой энергии или через OPCOM – оператора рынка электроэнергии и природного газа в Румынии.
В обмен на выгодную цену на электроэнергию Комиссия по чрезвычайным ситуациям предлагает Рыбницкому металлургическому комбинату экологическое разрешение.
Однако недавно власти заявили, что продление экологической лицензии для завода больше не является важной составляющей переговоров, поскольку компания соблюдает законодательство Республики Молдова.