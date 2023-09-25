Утверждено Положение о выдаче подтверждения доходов, полученных в Республике Молдова физическими лицами, являющимися гражданами Республики Молдова, документ опубликован в "Официальном вестнике", сообщает Sputnik
Запрос о подтверждении доходов гражданин может сделать за любой налоговый период, начиная 2007 года, Государственная налоговая служба (ГНС) должна выдать его в течение пяти рабочих дней с момента подачи запроса.
Налоговая служба будет устанавливать доходы по информации, имеющейся в Информационной системе ГНС. В некоторых случаях заявителю будет необходимо предоставить подтверждающие получение дохода документы (контракты купли-продажи, предоставления услуг).
В подтверждение полученных доходов не будут включены доходы, полученные из источников за пределами Республики Молдова в виде дивидендов, процентов и роялти, а также доходы физического лица, полученные от предпринимательской деятельности.
Подтверждающий доходы документ можно будет получить на румынском и английском либо на румынском и русском языках.