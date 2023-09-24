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Глава Еврокомитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград

Глава Еврокомитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград
Силы KFOR в Косово (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал бомбить столицу Сербии Белград. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший «Твиттер»), передаёт eadaily.com

Глава Еврокомитета по расширению НАТО призвал немедленно бомбить Белград
Иллюстрация: ТК «Пул № 3»

Таким образом Фелингер намеревается остановить «эскалацию вокруг [села] Баньска».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии, чтобы остановить эскалацию вокруг [села] Баньска. Мы должны действовать решительно, чтобы защитить мир на Балканах. Бомбите Белград прямо сейчас!» — написал он в соцсети.

Кровожадный пост чиновника последовал за появлением в Сети фотографий вооруженных людей в масках, которые якобы обстреляли косовских полицейских возле села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края. Снимки обнародовал и соответствующим образом подал премьер Косово Альбин Курти. По его словам, в ночь на воскресенье один полицейский был убит, а второй — ранен. Курти заявил, что проводится операция по задержанию подозреваемых.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что трое сербов погибли во время столкновений с полицией на севере Косово и Метохии, есть опасения, что таковых четыре, а еще двое тяжело ранены. Он анонсировал заседание Совета национальной безопасности страны.

Представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) не остановили операцию полиции частично признанного Косова против местных сербов, тем самым фактически дав «карт-бланш» на их убийство. Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК

Речь идет о произошедшем накануне инциденте в селе Баньска на севере Косово. Вучич ранее говорил, что силами местной полиции там были убиты трое местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. При этом двое из них, по его словам, погибли от снайперского огня. В столкновении с жителями также погиб один полицейский, сообщали власти Косово.

«Здесь есть одна удивительная вещь. Всего за 1 час и 20 минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это было сделано совместно с международными силами, материально-технически и всеми другими способами. На них было совершено жестокое нападение. Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали [премьер-министру Косово Альбину] Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).

Президент Сербии назвал Курти единственным виновником происходящего на севере частично признанной республики. Он подчеркнул, что премьер Косово «хочет конфликтов и войны». «Никто, кроме него, не хочет войны. Желание его жизни — втянуть нас в войну с НАТО, другого желания у него нет», — указал Вучич.

Ранее силы KFOR объявили о готовности принять участие в операции на севере Косово после очередной эскалации в регионе. «Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньска, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в сообщении миссии в соцсети X.

Эскалация в этом регионе не ограничилась только нападением в селе Баньска. Как сообщили в Рашко-Призренской епархии, в этот же день в монастырь Баньска ворвались вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. Затем неизвестные покинули монастырь. Вучич заявил, что там искали двух раненых молодых людей из села, которые пришли в обитель за помощью.

Сербский президент отметил, что в регионе следует «сформировать ассоциацию сербских муниципалитетов, разместить сербских полицейских» на севере Косово, чтобы не допустить изгнания сербов оттуда. «Мы призываем наш народ к миру и сдержанности», — подчеркивал Вучич.

  • Вчера, 09:48
  • DTV
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