С начала этого года в Приднестровье от действий телефонных мошенников пострадали 47 человек, передав им через посредников около 3 млн рублей ПМР.
Чтобы уберечь население, Министерство внутренних дел ПМР совместно со специалистами IDC разработали защиту от телефонных мошенников.
Теперь при входящем звонке с международного номера на телефоны приднестровцев будет приходить голосовое оповещение, которое предупредит абонента о возможных мошенниках. Оно будет звучать каждый раз, когда звонок поступит из-за рубежа. Номера, с которых аферисты уже звонили, и вовсе будут блокироваться.
Предостерегающее оповещение будет приходить как на мобильные, так и на стационарные телефоны. Звучит оно просто и коротко, с расчётом на пожилых людей. Включаться будет автоматически, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Если вы услышите фразу: «К вам поступает звонок с международного номера. Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества», не пугайтесь: так IDC предупреждает вас о возможном звонке от мошенников.
В МВД пояснили: такие оповещения нужны, чтобы люди не теряли бдительность и были готовы дать отпор. Услуга бесплатная и по умолчанию предоставляется всем абонентам. В работу предупреждающие голосовые уведомления уже вступили.
Милиция напоминает: если вам всё же позвонили незнакомые люди, представляются вашими родственниками и просят выслать деньги, будьте уверены – это мошенники! Немедленно прекратите разговор и позвоните на 102 или 111 - номер горячей линии МВД.