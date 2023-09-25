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В Приднестровье действует защита от телефонных мошенников

В Приднестровье действует защита от телефонных мошенников

С начала этого года в Приднестровье от действий телефонных мошенников пострадали 47 человек, передав им через посредников около 3 млн рублей ПМР.

Чтобы уберечь население, Министерство внутренних дел ПМР совместно со специалистами IDC разработали защиту от телефонных мошенников.

Теперь при входящем звонке с международного номера на телефоны приднестровцев будет приходить голосовое оповещение, которое предупредит абонента о возможных мошенниках. Оно будет звучать каждый раз, когда звонок поступит из-за рубежа. Номера, с которых аферисты уже звонили, и вовсе будут блокироваться.

Предостерегающее оповещение будет приходить как на мобильные, так и на стационарные телефоны. Звучит оно просто и коротко, с расчётом на пожилых людей. Включаться будет автоматически, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Если вы услышите фразу: «К вам поступает звонок с международного номера. Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества», не пугайтесь: так IDC предупреждает вас о возможном звонке от мошенников.

В МВД пояснили: такие оповещения нужны, чтобы люди не теряли бдительность и были готовы дать отпор. Услуга бесплатная и по умолчанию предоставляется всем абонентам. В работу предупреждающие голосовые уведомления уже вступили.

Милиция напоминает: если вам всё же позвонили незнакомые люди, представляются вашими родственниками и просят выслать деньги, будьте уверены – это мошенники! Немедленно прекратите разговор и позвоните на 102 или 111 - номер горячей линии МВД.
  • Вчера, 19:30
  • DTV
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