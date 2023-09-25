В ночь на 25 сентября над территорией Приднестровья в десяти километрах от Тирасполя, в районе села Кицканы, прогремел взрыв. После чего на улице Юности были обнаружены обломки ракеты, предположительно, зенитного комплекса ПВО С-300. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олега Белякова. На место взрыва выехали саперы, которые изъяли боевой элемент снаряда и по сохранившимся элементам маркировки на фрагментах ракеты установили, что выпущена она в 1968 году, пишет mk.ru
Комментируя «МК» эту информацию, военный эксперт, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев сразу же заявил, что идентификация ракеты не верна. И вот почему:
- Производство первых комплексов С-300ПТ началось только в 1975 году, - заявил эксперт. – Одновременно началось и производство ракет к ним. Так что датироваться 1968 годом ракета к С-300 просто не может.
- Выходит это точно не ракета С-300?
- Однозначно. Кроме того, если сообщается, что произошёл взрыв и обломки ракеты упали на землю, то это значит, боевая часть ракеты подорвалась. А это значит, боевая часть, которую якобы извлекли саперы, не могла оказаться на земле. Это тоже картина явно нереальная.
- Ну, тогда что это могло быть такое? Это могла быть ракета какого-то другого, более старого комплекса ПВО?
- Возможно, это ракета комплекса С-75. У него были ракеты 5Я23 и ее различные модификации. Ну, или комплекс С-125. На вооружении Кишиневской бригады ПВО были эти комплексы на вооружении. А также еще комплекс большой дальности С-200.
- А это может быть как-то связано с работой украинской ПВО по отражению наших ночных ракетных ударов по Одесскому порту? Допустим, как часто бывает, украинская ракета отклонилась от курса и не туда улетела.
- Сбивали над Одессой, а упала под Тирасполем во дворе частного дома? Это, извините, слишком большое отклонение. Хотя, теоретически, у них там все может быть… Но в любом случае, если маркировка на ракете 1968 год, то это не комплекс С-300.
- У наших миротворцев в Приднестровье тоже нет таких комплексов?
- Нет, конечно. Это точно не наша ракета.
- А может это быть не случайностью, а провокацией, которая должна сработать против наших миротворцев в Приднестровье?
- Вот это – скорее всего. Глава Приднестровья уже не раз обвинял Украину в попытке втянуть его непризнанную республику в конфликт. Главным признаком такой провокации можно считать то, что все произошло рядом с тем местом, где базируется наш миротворческий контингент в Приднестровье. Хотя в таком случае я бы назвал эту провокацию плохо подготовленной.
- Могло ли эта провокация быть организована молдавской стороной?
- Думаю, это самая маловероятная версия. Если только со стороны Молдовы это не было сделано украинскими руками. В Молдавии когда-то была такая техника, но она там уже вся сгнила. Молдавской ПВО лет уже 30 как не существует.
- Ваше предположение: что это такое могло все-таки быть?
- Во-первых, это могла быть ракета «земля-воздух», в том числе типа «Точки-У», но поменьше, запущенная с провокационными целями. Подробности этой истории, я думаю, мы скоро узнаем. Тем более, уже заявлено, что этот инцидент с ракетой обсудят на ближайшем заседании Объединенной контрольной комиссии, куда входят представители Молдавии, Приднестровья и России в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. источник: mk.ru
Олег Беляков уточнил для Новостей Приднестровья, что сам взрыв прозвучал в воздухе. «Боевая часть (ракеты) упала в огород дома, в некоторой степени вошла в грунт, но не разорвалась и не принесла каких-либо повреждений. Сама боевая часть осталась целой, что позволило избежать человеческих жертв», - рассказал сопредседатель ОКК от Приднестровья.
Инцидент будет обсуждаться в рамках Объединенной контрольной комиссии, так как село Кицканы входит в Зону безопасности молдо-приднестровского конфликта.
В Кишиневе прокомментировали инцидент в Приднестровье
Происхождение объекта, обнаруженного в Приднестровском регионе, не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников, заявили в Министерстве обороны Молдовы, комментируя сообщение о найденных в приднестровском селе Кицканы обломках ракеты, пишет sputniknews.ru
"Относительно предполагаемой ракеты, обнаруженной в Приднестровском регионе, информируем, что на место происшествия прибыли военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. На данном этапе не ясно происхождение идентифицированного объекта, а его траектория не подтверждена из независимых источников. Власти будут продолжать информировать общественность по мере получения более проверенной информации об этом инциденте", – отметили в Минобороны.