Молдавские власти предложили «Газпрому» мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры должны списать все долги «Молдовагаза» за газ, сообщает газета «Коммерсант».
«Как стало известно “Ъ”, вместе с результатами аудита долга перед “Газпромом” молдавская сторона отправила “Молдовагазу” (российская монополия выступает основным акционером, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения. По документу Кишинев требует немедленного списания долга “Молдовагаза” перед подконтрольной “Газпрому” компанией “Факторинг Финанс” (ей переуступлен долг “Молдовагаза” в размере 275 миллионов долларов) и самим “Газпромом” (еще 433 миллиона долларов)», — говорится в статье,сообщает ria.ru Взамен молдавские власти предлагают, чтобы «Молдовагаз» до конца 2025 года оплатил «Газпрому» 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа», а также отказался от претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного распределения транзитных платежей и отсутствия поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года. Такая схема содержится в переписке между чиновниками минэнерго Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами, которая есть у «Коммерсанта».
В переписке сторон также уточняется, что действия «Газпрома» сократили доходы «Молдовагаза» из-за переключения транзита с Трансбалканского трубопровода на «Турецкий поток», а остановка подачи газа на правый берег Днестра лишила компанию доходов от продаж.
В «Газпроме» газете сообщили, что проект мирового соглашения действительно поступил в «Молдовагаз», но не уточнили, готовы ли его рассмотреть. В российской компании подчеркивают свое несогласие с выводами аудиторов.
«У “Газпрома” не вызывает сомнений, что задолженность “Молдовагаза” за поставки газа потребителям правого берега в разы больше той, что указана в “отчете аудитора”. Задолженность ежеквартально подтверждается подписанием двусторонних актов сверки, а также решениями международного арбитража», — приводит «Коммерсант» заявление компании. Там также намерены отстаивать свои права всеми возможными способами.