Рабочую неделю традиционно открыло селекторное совещание, проведенное Президентом. Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах, исполнении социальных обязательств, действующих программ, поручений. Обстановка в республике стабильная. Жизнедеятельность обеспечивается в штатном режиме.
Тираспольский глава, рассказывая об инфраструктурных подвижках, отметил, что, если обстоятельства сложатся благополучно, есть надежда завершить ко Дню города работы по созданию спортивно-досуговой зоны в районе школы №8. Это важный в плане улучшения городской среды объект, подчеркнул Олег Довгопол.
Глава Бендер в своем докладе повышенное внимание уделил проводимым в городе дорожным работам. На улице Панина они ведутся с опережением графика. Бордюрная линия готова. Идет подготовка основания будущего полотна. На финишной прямой ремонт дороги по улице Тамары Кручок. По его завершении возьмутся за Индустриальную и Киевскую. В ближайшее время приведут в порядок участок за ДК им. Ткаченко. Завершается благоустройство Советской. Здесь замощение практически выполнено. Уже устанавливают малые архитектурные формы – скамейки, фонари, урны. Следующий этап – озеленение, сообщила пресс-служба Президента ПМР
В Слободзее в течение недели-двух рассчитывают завершить основные строительные работы Летнего кинотеатра. Местный глава в своем докладе также остановился на проведенных в районе в течение отчетной недели мероприятиях. Их общее число – порядка полусотни, включая те, что были посвящены 254-й годовщине первого летописного упоминания Слободзеи.
Дубоссарцы на минувшей неделе вспоминали жертв фашизма. В городе провели митинг в память о расстрелянных в сентябре 1941 года 18,5 тысячах мирных жителей. Информируя о планах на ближайшее время, глава города Руслан Чабан сообщил о подготовке к месячнику по благоустройству.
Вадим Красносельский дал главам госадминистраций и руководителям органов государственной власти ряд текущих поручений. Обсудили план работы на неделю.