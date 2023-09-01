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Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опережением графика

Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опережением графика

Рабочую неделю традиционно открыло селекторное совещание, проведенное Президентом. Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах, исполнении социальных обязательств, действующих программ, поручений. Обстановка в республике стабильная. Жизнедеятельность обеспечивается в штатном режиме.

Тираспольский глава, рассказывая об инфраструктурных подвижках, отметил, что, если обстоятельства сложатся благополучно, есть надежда завершить ко Дню города работы по созданию спортивно-досуговой зоны в районе школы №8. Это важный в плане улучшения городской среды объект, подчеркнул Олег Довгопол.

Глава Бендер в своем докладе повышенное внимание уделил проводимым в городе дорожным работам. На улице Панина они ведутся с опережением графика. Бордюрная линия готова. Идет подготовка основания будущего полотна. На финишной прямой ремонт дороги по улице Тамары Кручок. По его завершении возьмутся за Индустриальную и Киевскую. В ближайшее время приведут в порядок участок за ДК им. Ткаченко. Завершается благоустройство Советской. Здесь замощение практически выполнено. Уже устанавливают малые архитектурные формы – скамейки, фонари, урны. Следующий этап – озеленение, сообщила пресс-служба Президента ПМР

В Слободзее в течение недели-двух рассчитывают завершить основные строительные работы Летнего кинотеатра. Местный глава в своем докладе также остановился на проведенных в районе в течение отчетной недели мероприятиях. Их общее число – порядка полусотни, включая те, что были посвящены 254-й годовщине первого летописного упоминания Слободзеи.

Дубоссарцы на минувшей неделе вспоминали жертв фашизма. В городе провели митинг в память о расстрелянных в сентябре 1941 года 18,5 тысячах мирных жителей. Информируя о планах на ближайшее время, глава города Руслан Чабан сообщил о подготовке к месячнику по благоустройству.

Вадим Красносельский дал главам госадминистраций и руководителям органов государственной власти ряд текущих поручений. Обсудили план работы на неделю.

  • Вчера, 21:11
  • DTV
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