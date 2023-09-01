Председатель Международного уголовного суда Петр Хофманский
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского.
Согласно данным базы розыска министерства, Хофманский Петр Юзеф, гражданин Польши, 1956 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не раскрывают, сообщает interfax.ru
В марте досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине, а именно в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что "решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".
Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест. По данным следствия, в действиях судей МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
По сообщению СКР, дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).