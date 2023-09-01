Dnestr.TV

 
0

В России объявили в розыск руководство Международного уголовного суда

В России объявили в розыск руководство Международного уголовного суда
Председатель Международного уголовного суда Петр Хофманский

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского.

Согласно данным базы розыска министерства, Хофманский Петр Юзеф, гражданин Польши, 1956 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не раскрывают, сообщает interfax.ru

В марте досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине, а именно в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что "решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест. По данным следствия, в действиях судей МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ - заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

По сообщению СКР, дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

  • Вчера, 21:58
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна