В Ташкенте на промышленным складе рядом с аэропортом произошел взрыв, вызвавший сильный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Там уточнили, что это произошло в массиве "Строитель" в Сергелийском районе города, передаёт interfax.ru
Сигнал о случившемся поступил в ведомство в 02:43 (00:43 по Москве). Пожар ликвидировали в 5:02, его тушили 16 пожарных расчетов. Причины взрыва устанавливаются.
Известно, что взрывная волна чувствовалась даже в 30 километрах от эпицентра.
В местном Минздраве подтвердили, что за медицинской помощью обратилось много пострадавших от осколков, в настоящее время им оказывают помощь.
Как сообщает АО Uzbekistan Airports, произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы: "Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме".
По информации МВД Узбекистана, причиной возгорания стал удар молнии. По предварительной информации, на складе хранились электромобили и их аккумуляторы.
Предварительно, из-за спорного перевода слова "чақнаш" произошла неточность: вместо молнии речь идёт о взрыве. К этой минуте пламя удалось локализовать. На данный момент нет информации о погибших.
Местные СМИ опубликовали кадры произошедшего, а также последствий взрыва. На них видно, что в районе места событий возник сильный пожар.
фото из интернета
Сейчас в районе взрыва скопились пробки из машин скорой помощи. Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших.
Обновлено 10:09
Последствия взрыва в Ташкенте: один погибший и 163 пострадавших
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали 163 человека. Погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана, сообщает eadaily.com Согласно информации госпитализированы 24 человека. Остальные 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
В ведомстве подтвердили гибель в своей квартире подростка 2006 года рождения.
Сообщается, что среди пациентов людей с тяжкими телесными повреждениями нет. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Для лечения пострадавших привлечены ведущие специалисты страны — хирурги, травматологи, нейрохирурги, невропатологи, лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, говорится в сообщении.
Пресс-служба правительства Узбекистана сообщила о создании комиссии по ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.