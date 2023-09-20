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Перенос выходных отменяется

Перенос выходных отменяется
фото из интернета

Депутатский корпус Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики не поддержал инициативу Правительства о сокращении количества нерабочих праздничных дней с 10 до 7. В частности, предлагалось три нерабочих праздничных дня – 3 января, 2 мая и 7 ноября – сделать рабочими. При этом годовщину Великой Октябрьской социалистической революции хотели объявить республиканским памятным днем, информирует newspmr.com

Также законодательная инициатива предполагала отмену переноса нерабочего праздничного дня на первый рабочий день в случае совпадения его с календарным выходным.

По представлению Минсоцзащиты ПМР, реализация этих предложений предполагает увеличение заработной платы у работников реального сектора экономики, где заработные платы зависят от фактически отработанного времени или от выполненного объема работ. Увеличение доходной части бюджета позволило бы в перспективе рассмотреть вопрос об увеличении заработных плат и пенсий.

«В этом случае растут макроэкономические показатели, и, соответственно, увеличиваются доходы консолидированного бюджета республики. Также формируется дополнительный источник для повышения заработных плат работников организаций, финансируемых из средств республиканского бюджета», - аргументировали в Минсоцзащите ПМР.

Предлагаемые изменения в Трудовой кодекс ПМР встретили непринятие со стороны абсолютного большинства парламентариев. Они подвергли сомнению экономическую целесообразность принятия предлагаемых изменений в ТК ПМР.

«У нас меньше в сумме количество праздничных выходных дней по сравнению с другими странами. При наших объемах производства, пенсиях, зарплатах, приняв данные меры, много мы не выиграем. При этом мы знаем состояние людей. Люди и так находятся в постоянном стрессе. И во время этого отдыха у них есть возможность немного разрядиться. А отмена 7 ноября – это символ социальной защиты населения», – прокомментировал депутат Андрей Сафонов.

После длительных дискуссий большинством голосов законопроект был принят в двух чтениях с поправкой: 3 января, 2 мая и 7 ноября останутся нерабочими праздничными днями. При этом с 1 января 2024 года будет действовать норма, которая отменяет переносы выходного дня и дополнительного выходного дня на следующий рабочий день в случаях совпадения выходного и нерабочего праздничных дней, а также дополнительного выходного и нерабочего праздничного дней.

Таким образом, ранее утвержденный Календарь выходных и праздничных дней на 2024 года не претерпит изменений, если в течение года не последует новых инициатив.

Окончательный вариант нерабочих праздничных дней:
1, 2, и 3 января – Новый год;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы;
2 сентября – День Республики;
7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции;
Рождество Христово, второй день Пасхи, второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) – дополнительные выходные дни по Православному церковному календарю.

Перенос выходных отменяется

  • Сегодня, 09:28
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