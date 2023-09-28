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В земле на юго-западе США появились гигантские трещины

В земле на юго-западе США появились гигантские трещины
© Brian Conway / AZGS Гигантские трещины в земле на юго-западе США

В Аризоне, Юте, Калифорнии и Техасе местные жители и ученые замечают все больше гигантских трещин, которые появляются в земле. Только в южной части штата Аризона геодезисты нанесли на карту 272 километра таких разломов, передаёт naked-science
В земле на юго-западе США появились гигантские трещины

В земле на юго-западе США появились гигантские трещины
© Brian Conway / AZGS Гигантские трещины в земле на юго-западе США

По словам сотрудника геологической службы Аризоны Джозефа Кука, трещины нельзя назвать естественными образованиями.

Массовое проседание грунта и смещение почвы спровоцированы деятельностью человека, который буквально «обескровливает Землю», так как свыше 80% известных случаев проседания грунта — следствие использования подземных вод. Они служат одним из главных источников пресной воды в мире и обеспечивают почти 50% всей питьевой воды и около 40% орошения.

Однако люди выкачивают воды из недр планеты намного быстрее, чем Земля способна восполнить их.

Растущее освоение земель грозит усугублением проблем проседания грунта и возникновением новых трещин.
  • Сегодня, 09:40
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