В Аризоне, Юте, Калифорнии и Техасе местные жители и ученые замечают все больше гигантских трещин, которые появляются в земле. Только в южной части штата Аризона геодезисты нанесли на карту 272 километра таких разломов, передаёт naked-science
По словам сотрудника геологической службы Аризоны Джозефа Кука, трещины нельзя назвать естественными образованиями.
Массовое проседание грунта и смещение почвы спровоцированы деятельностью человека, который буквально «обескровливает Землю», так как свыше 80% известных случаев проседания грунта — следствие использования подземных вод. Они служат одним из главных источников пресной воды в мире и обеспечивают почти 50% всей питьевой воды и около 40% орошения.
Однако люди выкачивают воды из недр планеты намного быстрее, чем Земля способна восполнить их.
Растущее освоение земель грозит усугублением проблем проседания грунта и возникновением новых трещин.